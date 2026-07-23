Le campagne abbonamenti stanno entrando sempre più nel vivo, ma è doveroso fare una precisazione: non tutte le società hanno ancora avviato la vendita delle tessere stagionali. Per questo motivo la graduatoria va considerata provvisoria e destinata a cambiare sensibilmente nelle prossime settimane, quando anche gli ultimi club apriranno le rispettive campagne.

I primi dati raccontano già una storia chiara. Alcune piazze stanno registrando un forte entusiasmo da parte dei propri tifosi. Anche Serie B e Serie C rispondono presente con numeri molto interessanti.

Diverse tifoserie storiche confermano il proprio attaccamento ai colori sociali, mentre neopromosse e società ambiziose stanno raccogliendo una risposta importante fin dai primi giorni.

Già due sold out abbonamenti

Non mancano le sorprese: alcune squadre hanno già raggiunto il sold out degli abbonamenti disponibili, altre sono pronte a crescere rapidamente con l'avanzare della campagna. Al di là della classifica, il dato più significativo è l'entusiasmo che continua a circondare il calcio italiano, a prescindere dalla categoria.

Nella prossima settimana saranno tante le canpagne abbonamenti in partenza, tra cui quella del Lecce. Lo stesso Presidente Sticchi Damiani ha ipotizzato fine luglio come partenza della campagna.

Classifica abbonamenti aggiornata al 23 luglio