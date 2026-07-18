I Carabinieri hanno eseguito l'arresto di una donna di 39 anni, accusata di aver perpetrato truffe ai danni di due anziane residenti nel Salento. L'operazione è scattata a seguito delle denunce presentate dalle vittime, le quali hanno riferito di essere state ingannate da una persona che, fingendosi una loro conoscente, ha raccontato di un grave e fittizio incidente stradale che avrebbe coinvolto un loro familiare. Questa tecnica, nota come “falso incidente”, è stata il fulcro del raggiro, sfruttando la preoccupazione delle anziane per i propri cari.

La metodologia della truffa del “falso incidente”

Secondo le ricostruzioni investigative, la donna arrestata avrebbe contattato telefonicamente le due anziane signore, approfittando della loro vulnerabilità e del loro affetto per i congiunti. Con una narrazione convincente, le avrebbe persuase a consegnare ingenti somme di denaro e preziosi gioielli. Il pretesto era quello di fornire un aiuto immediato al presunto parente coinvolto nell'incidente, che necessitava urgentemente di fondi per spese legali o mediche. Le vittime, travolte dall'ansia per la sorte del familiare, hanno purtroppo seguito le istruzioni fornite dalla truffatrice, consegnando quanto richiesto nella speranza di risolvere una situazione di emergenza inesistente.

L'intervento e le indagini dei Carabinieri

Solo in un secondo momento, dopo aver compreso di essere state vittime di un inganno ben orchestrato, le due anziane hanno sporto denuncia presso i Carabinieri, fornendo dettagli cruciali. Le forze dell'ordine hanno avviato un'indagine approfondita per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare la responsabile. Grazie all'efficace lavoro investigativo, gli agenti sono riusciti a individuare e, successivamente, a procedere con l'arresto della donna, ponendo fine alla sua attività criminale e assicurandola alla giustizia.

Dettagli sull'arresto e il profilo della truffatrice

Le indagini hanno permesso di raccogliere un quadro probatorio solido, essenziale per ricostruire con precisione la sequenza degli eventi e per identificare la donna responsabile.

È emerso che l'arrestata, una 39enne, era già nota alle forze dell'ordine per precedenti episodi. Le vittime, due donne anziane residenti nel Salento, sono state scelte con premeditazione per la loro vulnerabilità, un fattore spesso sfruttato in questo tipo di reati. Dopo l'arresto, la donna è stata immediatamente posta a disposizione dell'autorità giudiziaria competente, che dovrà valutare attentamente la sua posizione in relazione alle gravi accuse contestate. L'operazione sottolinea l'importanza di denunciare tempestivamente tali episodi per contrastare efficacemente la criminalità e proteggere i cittadini più fragili.