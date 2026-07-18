L'Associazione nazionale magistrati (Anm) delle sezioni Piemonte e Valle d'Aosta ha espresso una posizione ufficiale sul caso Roggero, manifestando preoccupazione per quella che definisce una "gogna mediatica" contro i giudici coinvolti. Il comunicato dell'Anm, diffuso il 18 luglio 2026, evidenzia come le recenti critiche pubbliche abbiano messo sotto pressione la magistratura locale.

Nel documento, l'Anm Piemonte e Valle d'Aosta sottolinea che la categoria dei giudici è stata oggetto di attacchi mediatici eccessivi e ingiustificati. L'associazione ribadisce che "la gogna mediatica non può essere il metro di giudizio dell'operato dei magistrati", rimarcando la necessità di rispettare l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.

Il caso Roggero, che ha suscitato un ampio dibattito nell'opinione pubblica e nei media, ha spinto l'Anm regionale a riaffermare l'importanza di non cedere a pressioni esterne che potrebbero influenzare l'attività giudiziaria.

Il comunicato Anm: difesa dell'autonomia giudiziaria

L'Anm Piemonte e Valle d'Aosta ha motivato la propria presa di posizione con la volontà di difendere l'autonomia della magistratura e garantire che i giudici possano operare senza condizionamenti. Il comunicato precisa che "le critiche devono essere espresse nei modi e nelle sedi opportune", evitando di trasformare il dibattito pubblico in una forma di delegittimazione personale o istituzionale. L'associazione ribadisce, inoltre, che il rispetto delle procedure e delle garanzie costituzionali rappresenta un pilastro fondamentale dello Stato di diritto.

L'Associazione nazionale magistrati: ruolo e funzioni

L'Associazione nazionale magistrati (Anm) è l'organizzazione rappresentativa dei magistrati italiani. Fondata nel 1909, l'Anm si occupa di tutelare l'indipendenza, la dignità e le condizioni di lavoro dei magistrati, promuovendo iniziative a favore della giustizia e della legalità. L'associazione è articolata in sezioni territoriali, tra cui quella del Piemonte e della Valle d'Aosta, che rappresentano i magistrati operanti nelle rispettive regioni e intervengono pubblicamente su questioni di rilievo locale e nazionale.

Nel corso degli anni, l'Anm ha assunto un ruolo centrale nel dibattito pubblico e istituzionale sulla giustizia in Italia, intervenendo su temi di attualità e difendendo la categoria da critiche ritenute infondate o strumentali. La posizione espressa in occasione del caso Roggero si inserisce in questa tradizione di impegno a tutela dell'autonomia della magistratura.