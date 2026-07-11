Un uomo residente in Alta Valsugana è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Pergine Valsugana, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Trento. L'uomo è accusato di aver perpetrato sistematici maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e dei figli, alcuni dei quali minorenni. Le indagini approfondite hanno svelato un quadro di violenze protrattosi per anni, caratterizzato da vessazioni fisiche, morali, psicologiche ed economiche, ulteriormente aggravate da una grave condizione di ludopatia e dipendenza da sostanze stupefacenti.

Anni di violenze e minacce: il quadro emerso dalle indagini

Le ricostruzioni effettuate dai militari hanno delineato una situazione familiare di costante paura e soggezione. L'indagato avrebbe colpito le vittime con calci, pugni e persino con una cintura, accompagnando tali aggressioni con frequenti minacce di morte. Particolarmente gravi le intimidazioni rivolte alla moglie, con la minaccia di affidare i figli più piccoli a un orfanotrofio. Il controllo dell'uomo si estendeva anche all'ambito economico: egli esercitava un dominio esclusivo sulle risorse familiari, accumulando ingenti debiti di gioco che, in diverse occasioni, avevano causato l'interruzione di servizi essenziali come acqua, luce e gas, compromettendo ulteriormente la stabilità del nucleo familiare.

La situazione di grave disagio era già da tempo sotto l'attenzione delle forze dell'ordine, che erano intervenute mesi prima per allontanare l'uomo dall'abitazione a seguito di un violento litigio. L'inchiesta ha messo in luce un'escalation di condotte violente, che includevano schiaffi, spinte, insulti e messaggi offensivi, spesso perpetrati davanti agli occhi dei figli minorenni. L'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti ha esacerbato la situazione, alimentando un clima di conflitto continuo e generando nella moglie uno stato di profonda sofferenza psicologica, ansia e sottomissione morale. Dopo l'ultimo grave episodio di maltrattamenti e lesioni subite, la vittima ha trovato il coraggio di sporgere denuncia, un atto fondamentale che ha condotto all'adozione della misura cautelare più severa.

L'intervento delle autorità e la tutela delle vittime

La gravità delle condotte accertate ha indotto l'autorità giudiziaria a disporre la custodia cautelare in carcere, ritenuta indispensabile per garantire l'incolumità e la sicurezza delle vittime. L'uomo è stato quindi arrestato e trasferito presso il carcere di Trento. L'ordinanza è stata eseguita con prontezza dai Carabinieri di Pergine Valsugana, con il supporto e il monitoraggio dei Carabinieri di Roncegno, su specifica richiesta della Procura. Gli accertamenti hanno rivelato un ulteriore aggravamento della situazione: anche dopo il suo allontanamento dall'abitazione, l'uomo aveva continuato a perseguitare e minacciare la moglie attraverso messaggi, confermando la necessità di un intervento risolutivo.

L'adozione di questa misura cautelare si inserisce nel più ampio contesto delle attività di tutela delle vittime di violenza domestica. Questo impegno vede un'azione coordinata tra le forze dell'ordine e la magistratura, volta al monitoraggio costante e alla prevenzione di ulteriori episodi di maltrattamento. L'intervento tempestivo e deciso delle autorità ha permesso di interrompere una situazione di grave e prolungato pericolo per la moglie e i figli, offrendo loro un'opportunità di protezione e sicurezza.