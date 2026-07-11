A Vittoria, in provincia di Ragusa, è stato completato lo sgombero di un alloggio popolare che risultava occupato abusivamente da diversi anni. L’operazione ha permesso la riconsegna dell’immobile all’avente diritto, individuato in base alla vigente graduatoria comunale per l’assegnazione degli alloggi pubblici.

L’intervento è stato reso noto dal commissario straordinario dell’Istituto Autonomo Case Popolari (Iacp) di Ragusa, Paolo Santoro. Santoro ha evidenziato come questa azione rappresenti un ripristino della legalità, frutto di una stretta collaborazione tra tutte le istituzioni coinvolte.

In particolare, il coordinamento del prefetto di Ragusa, Giuseppe Ranieri, e del questore di Ragusa, Vincenzo Trombatore, è stato fondamentale. Hanno partecipato attivamente le forze di polizia, i carabinieri, la guardia di finanza, il sindaco e i Servizi sociali del Comune di Vittoria, permettendo di affermare «le ragioni della Giustizia e della Legalità a tutela delle fasce sociali in difficoltà aventi diritto agli alloggi popolari».

L'intervento e la collaborazione istituzionale

L’azione di sgombero si configura come un esempio significativo di collaborazione inter-istituzionale tra enti locali e forze dell’ordine, mirata a ristabilire la legalità nel settore dell’edilizia residenziale pubblica.

Il commissario Santoro ha ribadito che l’operazione è stata «frutto di una azione di ripristino della legalità con il coinvolgimento di tutte le istituzioni di competenza». Questo intervento si inserisce in un più ampio programma di contrasto alle occupazioni abusive di alloggi popolari, con l’obiettivo primario di garantire il rispetto delle regole e di tutelare i cittadini in condizioni di fragilità che attendono legittimamente l’assegnazione di una casa.

È importante sottolineare che le graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) sono formate da nuclei familiari che versano in gravi condizioni di difficoltà abitativa ed economica. Queste famiglie attendono con pazienza la disponibilità di un alloggio per risolvere in modo definitivo il loro problema abitativo, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Il ruolo dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Ragusa

L’Istituto Autonomo Case Popolari (Iacp) di Ragusa è l’ente preposto alla gestione e all’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nella provincia. L’Istituto opera in sinergia con i Comuni e le altre istituzioni per assicurare l’accesso alle abitazioni alle fasce sociali più vulnerabili, promuovendo al contempo iniziative volte alla legalità e alla trasparenza. L’Iacp si occupa della formazione delle graduatorie, della manutenzione degli immobili e del contrasto al fenomeno delle occupazioni abusive, con l’obiettivo di garantire un’equa distribuzione degli alloggi disponibili e di tutelare i diritti dei cittadini.

Azioni di ripristino della legalità, analoghe a quella condotta a Vittoria, sono già previste e in programma anche in altri Comuni della provincia, dove il fenomeno delle occupazioni abusive di case popolari continua a rappresentare una problematica da affrontare con determinazione.