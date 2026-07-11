Il corpo senza vita di un uomo, privo di documenti e al momento non identificato, è stato recuperato nelle prime ore del mattino nel corso d'acqua Muson. Il ritrovamento è avvenuto all'altezza di via Bastia Fuori, nel comune di Mirano, in provincia di Venezia, intorno alle 6. Le operazioni di recupero sono state condotte congiuntamente dai vigili del fuoco di Venezia e dai sommozzatori del 115 di Vicenza, intervenuti tempestivamente sul posto per estrarre la salma dalle acque.

La salma, in avanzato stato di decomposizione, suggerisce che il corpo possa essere rimasto in acqua per diversi giorni, rendendo complesse le prime fasi di identificazione.

I carabinieri sono stati immediatamente allertati in seguito alla segnalazione del corpo nel canale e hanno prontamente avviato le indagini per fare luce sull'identità della vittima e sulle precise circostanze che hanno portato al tragico ritrovamento.

Le indagini e le ipotesi

Dalle prime verifiche effettuate, non risultano essere state presentate denunce di scomparsa sul territorio di Mirano negli ultimi giorni. Tuttavia, gli investigatori stanno ampliando il raggio delle loro ricerche, considerando l'ipotesi che la corrente del corso d'acqua possa aver trasportato il corpo da un'altra area, anche distante. Le forze dell'ordine hanno confermato che l'uomo, a causa dello stato della salma, appare al momento irriconoscibile, rendendo l'identificazione una priorità assoluta per le autorità.

Il magistrato di turno è stato prontamente informato dell'accaduto e ha già disposto le procedure di legge necessarie per proseguire con l'inchiesta. Per tentare l'identificazione della vittima e stabilire le cause del decesso, le autorità procederanno con una serie di accertamenti, inclusi i rilievi dattiloscopici e gli esami medico-legali. La collaborazione tra le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e gli istituti di medicina legale è infatti cruciale in questi casi, specialmente quando un corpo viene rinvenuto privo di documenti e in condizioni che ostacolano un'immediata identificazione. L'intervento del magistrato e del medico legale è fondamentale per l'avvio formale delle indagini e per l'esecuzione dei primi esami autoptici, che potranno fornire elementi essenziali per ricostruire l'identità dell'uomo e determinare le cause e la data presunta del decesso."