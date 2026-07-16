Un attacco russo notturno con missili balistici ha colpito la capitale ucraina, Kiev, nella notte tra il 15 e il 16 luglio 2026, provocando la morte di due persone e il ferimento di diverse altre. L'incursione, avvenuta nelle prime ore del mattino, ha interessato in particolare i quartieri orientali e occidentali della città, lasciando dietro di sé distruzione e incendi.

Il quartiere di Darnytskyi, situato nella parte orientale di Kiev, è stato uno dei più colpiti. Qui, frammenti di missili sono precipitati su edifici non residenziali, causando la tragica perdita di due vite umane.

L'impatto ha innescato anche incendi significativi e provocato ingenti danni materiali alle strutture coinvolte.

Bilancio delle vittime e aree colpite

Il bilancio dell'attacco si è aggravato con il passare delle ore. Inizialmente si parlava di cinque feriti, ma gli aggiornamenti successivi hanno confermato sei persone ferite, tra cui un ragazzo di sedici anni. Tre dei feriti hanno richiesto il ricovero in ospedale per le cure necessarie. Oltre a Darnytskyi, l'offensiva ha preso di mira anche un magazzino nel quartiere di Sviatoshynskyi, nella parte occidentale di Kiev, dove si sono sviluppati violenti incendi a seguito dell'esplosione.

Il sindaco di Kiev, Vitaliy Klitschko, ha fornito dettagli sulle conseguenze dell'attacco, confermando che le esplosioni e i successivi roghi hanno interessato sia strutture non residenziali che magazzini.

Klitschko ha sottolineato la gravità della situazione, evidenziando che "tra i feriti c'è un ragazzo di sedici anni; tre sono stati ricoverati in ospedale", a testimonianza dell'impatto diretto sulla popolazione civile.

Danni e contesto dell'attacco

I quartieri di Darnytskyi e Sviatoshynskyi, sebbene situati in zone opposte della capitale, sono stati entrambi teatro di questa violenta azione. Darnytskyi, a est, è una zona mista con edifici residenziali e commerciali, mentre Sviatoshynskyi, a ovest, è noto per le sue aree industriali e i magazzini. La scelta di questi obiettivi ha causato danni estesi e ha messo a dura prova i servizi di emergenza locali, che hanno prontamente avviato le operazioni di soccorso e monitoraggio.

Questo attacco rappresenta un ulteriore episodio nell'escalation dell'uso di missili balistici contro la capitale ucraina. Le sue conseguenze, in termini di vite umane e distruzione materiale, evidenziano la persistente minaccia che incombe sulla città. Le autorità continuano a lavorare per gestire l'emergenza e assistere i residenti colpiti.