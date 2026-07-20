Proseguono i controlli delle forze dell’ordine nella provincia di Crotone per contrastare illegalità e mala movida. A Cerenzia, un’operazione coordinata dai Carabinieri ha portato alla sospensione di un’attività di intrattenimento dopo il riscontro di gravi irregolarità igienico-sanitarie e violazioni in materia di sicurezza. Intensificati anche i controlli sulle strade per prevenire incidenti e comportamenti a rischio.

Controlli dei Carabinieri a Cerenzia: locale sospeso per gravi irregolarità

Il servizio di controllo, predisposto dai Carabinieri della Compagnia di Petilia Policastro insieme ai militari delle Stazioni di Cotronei e Santa Severina, al NAS di Cosenza, alle unità cinofile della Guardia di Finanza e ai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Crotone, ha riguardato un esercizio di intrattenimento di Cerenzia.

Durante gli accertamenti sono state rilevate diverse criticità, tra cui problemi igienico-sanitari, carenze strutturali, la mancanza del piano di autocontrollo alimentare HACCP e violazioni delle norme sulla sicurezza dei lavoratori. Le condizioni riscontrate hanno portato al provvedimento di sospensione immediata dell’attività.

Sanzioni e verifiche: sicurezza alimentare e lavoro sotto la lente

A seguito delle violazioni accertate, i Carabinieri hanno disposto la sospensione dell'attività e notificato al gestore sanzioni amministrative per un totale di 2.000 euro. L'intervento si inserisce nel piano di controlli predisposto per verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle disposizioni a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Un'azione che punta a garantire standard adeguati per cittadini e clienti, intensificando le verifiche nel periodo estivo, quando locali e attività di intrattenimento registrano una maggiore presenza di pubblico.

Estate sicura nel Crotonese: posti di blocco e controlli sulle strade

L’intervento dei militari ha coinvolto anche la viabilità cittadina, con controlli mirati sulle principali arterie di accesso a Cerenzia. L’obiettivo era prevenire comportamenti pericolosi alla guida, in particolare quelli legati all’assunzione di sostanze stupefacenti, e aumentare il livello di sicurezza sulle strade. Nel corso delle verifiche sono stati fermati 28 veicoli e identificate 45 persone. I Carabinieri hanno annunciato che il piano di controllo continuerà per tutta la stagione estiva, con servizi dedicati alla prevenzione dei reati e alla tutela della tranquillità di cittadini e visitatori nel territorio crotonese.