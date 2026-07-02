Le autorità hanno identificato la sospetta attentatrice di Monaco come una cittadina ucraina, residente in Germania. La donna, attualmente in fuga, è stata localizzata in un Paese europeo che non è né il Principato di Monaco né la Francia. Questa identificazione rappresenta un passo significativo nelle indagini in corso.

Dettagli sull'identificazione e la fuga

La sospetta è riuscita a lasciare Monaco ed è stata individuata in un altro Stato europeo. Un elemento chiave emerso è la sua capacità di camuffarsi in modo da sembrare un uomo, una caratteristica che potrebbe aver facilitato la sua fuga dalle autorità.

Gli inquirenti hanno confermato che la persona ricercata è effettivamente una donna e che la sua abilità nel travestimento è considerata un fattore rilevante per le indagini.

La sua presenza in un Paese terzo rispetto a Monaco e Francia sottolinea la natura transnazionale del caso, richiedendo un coordinamento esteso tra le forze dell'ordine.

Cooperazione internazionale per la cattura

Su richiesta delle autorità giudiziarie del Principato, è stata attivata una cooperazione internazionale a livello di polizia. Le forze dell'ordine dei Paesi europei coinvolti stanno collaborando attivamente per rintracciare la sospetta. Al momento, la donna non si trova né sul territorio monegasco né su quello francese, il che rende indispensabile un'azione congiunta e coordinata.

L'operazione si inserisce nel quadro delle attività di collaborazione tra le polizie europee, essenziali per la gestione di casi transnazionali. Le indagini proseguono con il coinvolgimento delle autorità giudiziarie e delle forze di sicurezza dei Paesi interessati. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sull'identità della donna o sul Paese europeo in cui si troverebbe attualmente, mantenendo il riserbo necessario per il buon esito delle ricerche.