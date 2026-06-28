Serata di tensione a Rossano quella di sabato 27 giugno 2026, dove un violento episodio ha provocato il ferimento di tre cittadini di origine pakistana. L'accoltellamento è avvenuto in viale Luca De Rosis e ha richiesto il tempestivo intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri. Le indagini sono ancora in corso per chiarire il movente e individuare con precisione le responsabilità dei partecipanti alla rissa. Minuti concitati in pieno centro cittadino.

Accoltellamento a Rossano: tre feriti

L'aggressione si è verificata nella serata nell'area urbana di Rossano, lungo viale Luca De Rosis.

I tre coinvolti hanno riportato ferite lievi e sono stati soccorsi dal personale del 118, che li ha trasportati per le cure necessarie. Secondo le prime informazioni raccolte, nessuno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile, che hanno avviato i rilievi e messo in sicurezza l'area.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'aggressione

Secondo la prima ricostruzione da parte delle forze dell'ordine accorse sul posto, gli aggressori si sarebbero allontanati subito dopo aver colpito le vittime con un'arma da taglio, facendo perdere le proprie tracce prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Gli investigatori stanno raccogliendo le testimonianze delle persone presenti e verificando le immagini degli impianti di videosorveglianza della zona.

Al momento il movente resta da chiarire, le indagini rimangono in corso e nessuna ipotesi viene esclusa.

Nove denunciati dopo la rissa, accertamenti ancora aperti

L'attività investigativa degli agenti ha portato alla denuncia a piede libero di ben nove persone, tutte di nazionalità pakistana. Gli inquirenti stanno approfondendo minuziosamente il ruolo di ciascun coinvolto per ricostruire con esattezza quanto accaduto e stabilire le responsabilità individuali. Resta da comprendere se l'accoltellamento sia stato il risultato di una lite degenerata o se sia maturato in un contesto differente. Le indagini proseguono per definire ogni aspetto della vicenda.