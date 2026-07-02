Un’auto di servizio dei Carabinieri è uscita di strada nel pomeriggio del 2 luglio 2026 a Tortoreto, nei pressi dell’Eurospin, schiantandosi contro un albero. La pattuglia, in partenza per un intervento, ha perso il controllo del mezzo, causando un impatto violento che ha fatto esplodere gli airbag.

A bordo viaggiavano due militari. Uno di loro è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Secondo i primi riscontri medici, ha riportato lesioni con una prognosi di circa un mese, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e altri colleghi dell’Arma per effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica, ancora in corso di accertamento.

Dettagli dell’incidente

L’impatto è stato particolarmente violento, tanto da provocare l’esplosione degli airbag. L’auto di servizio, durante il tragitto verso un intervento, ha perso il controllo e ha terminato la corsa contro un albero a bordo strada. Le cause precise dell’uscita di strada restano da chiarire.

Ruolo dell’Arma dei Carabinieri

L’Arma dei Carabinieri, forza militare di polizia con compiti di pubblica sicurezza e polizia giudiziaria, è organizzata in comandi territoriali, stazioni e nuclei operativi. L’Arma è responsabile anche di interventi di soccorso e rilievi in caso di incidenti stradali, come quello avvenuto a Tortoreto.