A partire dal 7 luglio 2026, i trasporti marittimi nel Golfo di Napoli subiranno un aumento delle tariffe di quasi il 6%. L'incremento interesserà i collegamenti tra Napoli e le principali isole del golfo, tra cui Capri, Ischia e Procida. La decisione è stata comunicata dalle compagnie di navigazione che gestiscono i servizi di trasporto pubblico locale via mare.

Dettagli sull'incremento tariffario

L'aumento delle tariffe si attesta precisamente al 5,8% e coinvolge sia i passeggeri che i veicoli al seguito. Le nuove tariffe entreranno in vigore il 7 luglio 2026 e riguarderanno tutte le linee che connettono il capoluogo partenopeo alle isole del Golfo di Napoli.

Le compagnie hanno motivato questa decisione con l'incremento dei costi di gestione e delle spese operative, evidenziando come tale adeguamento sia divenuto necessario per preservare la sostenibilità del servizio.

Collegamenti e operatori coinvolti

I collegamenti marittimi tra Napoli e le isole di Capri, Ischia e Procida rappresentano un pilastro fondamentale per la mobilità locale e il flusso turistico. Le principali compagnie di navigazione attive su queste tratte sono tutte interessate dall'aumento tariffario. L'adeguamento si applica indistintamente a tutte le corse, sia quelle ordinarie che quelle stagionali, senza alcuna differenziazione tra i diversi operatori.

Le nuove tariffe saranno applicate a tutti i biglietti acquistati a partire dalla data di entrata in vigore.

Le compagnie hanno altresì comunicato che, nonostante l'incremento dei prezzi, continueranno a garantire la regolarità e la frequenza dei collegamenti. L'obiettivo dichiarato rimane quello di assicurare la continuità del servizio e la sicurezza dei passeggeri, in un contesto caratterizzato da crescenti costi di esercizio.