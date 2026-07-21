A Cavallino-Treporti, rinomata località balneare in provincia di Venezia, è scattata una decisa stretta contro l'abitudine di circolare per le vie e le piazze in costume da bagno o a torso nudo. La sindaca Roberta Nesto ha annunciato l'introduzione di sanzioni, e le prime multe sono già state notificate nei giorni scorsi. Gli agenti della polizia locale hanno avviato un'intensa campagna di controlli, destinata a proseguire per tutta la stagione estiva, con l'obiettivo primario di garantire il pieno rispetto del regolamento di polizia urbana e il decoro urbano.

Controlli e Sanzioni: I Dettagli dell'Ordinanza

Il regolamento di polizia urbana locale è chiaro: è vietato circolare nei centri abitati in costume da bagno e a torso nudo. A seguito dell'intensificazione dei controlli, sono stati già notificati una decina di verbali, ciascuno con una multa di 50 euro. Questi interventi rientrano in un quadro più ampio di accertamenti amministrativi: al 15 luglio, il totale delle verifiche effettuate ammonta a 3.814, includendo violazioni al codice della strada e alle norme sull'abbigliamento. Di questi, 1.259 accertamenti hanno riguardato cittadini stranieri, mentre 96 hanno interessato residenti locali.

Prevenzione e Sensibilizzazione per il Decoro

Prima dell'avvio dei controlli sanzionatori, l'amministrazione comunale ha posto grande enfasi sulla prevenzione e sulla sensibilizzazione.

La sindaca Roberta Nesto e l'assessore al Turismo Alberto Ballarin hanno indirizzato una nota a tutte le categorie economiche e alle associazioni di categoria del territorio. L'invito era alla massima collaborazione nell'informare gli ospiti della località e nell'esporre l'informativa predisposta dal Comune. Questa azione preventiva è stata pensata per promuovere un comportamento corretto e favorire il rispetto delle norme, essenziali per il decoro urbano, la qualità dell'accoglienza turistica e il rispetto degli spazi pubblici, richiamando cittadini e visitatori ad adottare un abbigliamento adeguato anche al di fuori della spiaggia.

L'Impegno del Comune per il Rispetto degli Spazi

Per rafforzare ulteriormente la campagna di sensibilizzazione, il Comune di Cavallino-Treporti ha provveduto all'installazione di nuova cartellonistica informativa.

Questi cartelli hanno la funzione di ricordare in modo visibile il divieto di indossare il costume da bagno nei centri urbani. La sindaca Roberta Nesto ha ribadito la filosofia alla base di queste misure: “Le strade non sono una spiaggia, non vogliamo limitare la libertà di nessuno, ma chiedere rispetto per i luoghi e per le persone”. L'amministrazione comunale intende così sottolineare l'importanza di distinguere chiaramente gli spazi dedicati alla spiaggia da quelli dei centri abitati, delle piazze, dei negozi e degli altri luoghi pubblici. I controlli da parte della polizia locale sono stati intensificati su tutto il territorio comunale per assicurare il rispetto dell'ordinanza.

L'obiettivo primario dell'amministrazione non è meramente sanzionatorio, ma mira a promuovere una vera e propria cultura del rispetto e della convivenza civile.

Si confida nella collaborazione e nel buon senso di residenti e ospiti, ma al contempo si sottolinea che le regole devono essere rispettate. Il decoro, infatti, contribuisce in maniera significativa alla qualità degli spazi pubblici e all'immagine complessiva di una località accogliente e curata. Rispettare il paese significa, in ultima analisi, rispettare chi lo vive, chi vi lavora e chi ogni giorno sceglie Cavallino-Treporti come meta per le proprie vacanze.