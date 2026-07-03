Un gesto di straordinaria generosità ha trasformato un momento di profondo dolore in una concreta speranza di vita per altre persone. Ad Avellino, presso l’ospedale "San Giuseppe Moscati", una donna residente nella provincia è deceduta a causa di una grave emorragia cerebrale. In seguito a questa tragica perdita, il marito e i figli hanno compiuto una scelta di grande altruismo, autorizzando la donazione degli organi della loro congiunta.

La decisione della famiglia ha permesso l'espianto di fegato e di entrambi i reni della donatrice. Il fegato è stato prontamente destinato a un paziente residente in un'altra regione italiana, mentre i due reni sono stati assegnati a pazienti che risiedono in Campania, offrendo loro una nuova opportunità.

Le complesse procedure di donazione e trapianto sono state avviate immediatamente dopo aver raccolto il consenso dei familiari, operando sotto la stretta supervisione del Centro regionale trapianti. Per garantire il successo dell'operazione, le equipe chirurgiche provenienti dai centri destinatari degli organi sono state coordinate per intervenire direttamente presso la struttura ospedaliera di Avellino.

L'impegno del Coordinamento trapianti e la sinergia ospedaliera

Un ruolo determinante in questa delicata operazione è stato svolto dal Coordinamento aziendale trapianti dell’ospedale "San Giuseppe Moscati". L'unità ha lavorato in stretta collaborazione con il reparto di terapia intensiva e con tutte le professionalità mediche e paramediche coinvolte nelle diverse fasi del percorso di donazione e trapianto, dimostrando un'efficace sinergia interna.

Il direttore generale dell’Azienda ospedaliera avellinese, Germano Perito, ha espresso la sua più sincera gratitudine al marito e ai figli della donatrice. Ha sottolineato come, "in un momento di immenso dolore, hanno saputo compiere una scelta di sensibilità e altruismo, offrendo una nuova speranza a persone in attesa di trapianto".

Il direttore generale Perito ha inoltre voluto evidenziare l'importanza di tali gesti, affermando che "ogni donazione rappresenta una preziosa opportunità per chi è in lista di attesa e ci ricorda quanto sia importante diffonderne la cultura". Questo messaggio rafforza la necessità di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla rilevanza della cultura della donazione come atto di solidarietà e civiltà.

Il ruolo chiave del Centro regionale trapianti

Il Centro regionale trapianti della Campania ha avuto un ruolo centrale nella supervisione e nel coordinamento di tutte le procedure. Questo ente è responsabile della gestione delle attività di prelievo e trapianto di organi nell'intera regione. Il suo compito è garantire non solo la corretta esecuzione delle procedure mediche, ma anche la massima sicurezza per i pazienti e la totale trasparenza nell'assegnazione degli organi, operando sempre in piena conformità con la normativa nazionale vigente. Attraverso una costante collaborazione con le strutture ospedaliere e le diverse equipe chirurgiche, il Centro assicura che ogni singola fase del percorso, dalla donazione al trapianto, sia condotta secondo i più rigorosi protocolli previsti, massimizzando le possibilità di successo e salvando vite.