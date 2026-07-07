Una tragedia ha scosso la tranquilla località di Valle Dell'Erica, nel cuore del nord-est della Sardegna, nel territorio comunale di Santa Teresa Gallura. Un bambino di nove anni, di nazionalità norvegese, è deceduto improvvisamente questa mattina, a seguito di un malore fulminante che lo ha colpito mentre si trovava all'interno di un residence. Il piccolo era in prossimità della suggestiva spiaggia La Licciola, un luogo di vacanza molto apprezzato, quando ha accusato i primi sintomi del malore che si è rivelato fatale.

I disperati tentativi di rianimazione

La reazione è stata immediata. All'interno della struttura ricettiva era presente un medico che, senza esitazione, ha prontamente avviato le manovre di rianimazione nel tentativo di salvare la vita al bambino. Ogni sforzo è stato compiuto con la massima professionalità e urgenza. Contemporaneamente, è stato allertato il sistema di emergenza sanitaria regionale. Sul posto sono giunti rapidamente anche l'elisoccorso e il personale del 118, specialisti nel soccorso in situazioni critiche. Nonostante l'intervento tempestivo e coordinato di tutti i soccorritori, che hanno profuso ogni energia, purtroppo ogni tentativo di soccorso si è rivelato vano. Il personale sanitario, con profondo rammarico, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del minore, gettando nello sconforto i presenti e la famiglia.

Il contesto turistico e la prontezza dei soccorsi

La località di Valle Dell'Erica, situata nel comune di Santa Teresa Gallura, è conosciuta per essere una rinomata destinazione turistica, caratterizzata dalla presenza di diverse strutture ricettive di alto livello e dalla vicinanza a spiagge incantevoli come La Licciola. Il territorio è efficacemente coperto dal sistema di emergenza sanitaria regionale, che garantisce l'intervento rapido di mezzi specializzati come l'elisoccorso e di personale altamente qualificato in caso di necessità. Questo tragico episodio ha messo in luce la prontezza e l'efficienza dei servizi di emergenza locali, che hanno operato seguendo scrupolosamente le procedure previste per le situazioni di crisi sanitaria, anche in contesti ad alta frequentazione turistica.

L'evento ha coinvolto direttamente sia il personale della struttura alberghiera, che ha fornito il primo aiuto, sia le squadre di soccorso esterne, evidenziando l'importanza cruciale della presenza di presidi medici e di un sistema di emergenza ben strutturato nelle aree turistiche, a tutela della salute e della sicurezza di residenti e visitatori.