A Crotone è scattata una nuova operazione straordinaria di controllo del territorio nell’ambito del piano nazionale e transnazionale Focus ‘Ndrangheta. Le forze dell’ordine hanno eseguito un servizio interforze disposto dal Questore e deciso in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con controlli mirati su attività commerciali, persone e veicoli.

Controlli interforze a Crotone: operazione Focus ‘Ndrangheta su attività e territorio

L’operazione è stata coordinata da un funzionario della Polizia di Stato e ha coinvolto Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto e Polizia Locale.

I controlli hanno interessato arterie principali della città e diverse attività commerciali. Nel mirino verifiche su autorizzazioni, regolarità amministrative e sicurezza. L’obiettivo è colpire irregolarità diffuse e rafforzare la presenza dello Stato sul territorio. L’azione si inserisce in una strategia più ampia di contrasto alla criminalità e all’abusivismo economico.

Crotone: sequestri e sanzioni fino a 7.000 euro

Durante i controlli una struttura sul demanio marittimo è finita sotto sequestro. La Polizia Amministrativa e la Capitaneria di Porto hanno scoperto l’occupazione abusiva di 32 metri quadrati con pedana e tettoia. Il titolare è stato denunciato e colpito da sanzioni amministrative per oltre 7.000 euro complessivi.

Contestate anche violazioni sulla sicurezza balneare e sull’attività di somministrazione senza autorizzazione. Individuato inoltre un lavoratore non regolarmente assunto, con segnalazione all’Ispettorato del Lavoro e atti inviati al Comune per la possibile chiusura.

Officina abusiva e infrazioni stradali: multe e sequestri della Polizia Stradale

La Polizia Stradale ha scoperto un’officina meccanica completamente abusiva, con attrezzature sequestrate e una sanzione superiore ai 5.000 euro. Parallelamente, Guardia di Finanza e Reparto Prevenzione Crimine hanno effettuato posti di blocco su scala cittadina. Sono emerse irregolarità su assicurazioni false e revisione mancata dei veicoli. In un caso la patente è stata ritirata per un anno. Le verifiche confermano un’intensa attività di controllo per garantire legalità e sicurezza stradale.