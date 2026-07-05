Un grave incidente stradale ha provocato cinque feriti, uno dei quali in condizioni serie, nella notte lungo la Strada Statale 106 nel territorio di Borgia. Lo scontro ha coinvolto tre automobili e ha richiesto un massiccio intervento dei Vigili del Fuoco, del personale sanitario del 118 e delle forze impegnate nella gestione dell'emergenza. La strada è rimasta chiusa fino al completamento delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.

Incidente sulla Statale 106 a Borgia: tre auto coinvolte e cinque feriti

L'incidente si è verificato intorno alle 2:20 lungo la Strada Statale 106, al chilometro 180, nel comune di Borgia.

Per cause ancora in fase di accertamento si sono scontrate una Volkswagen Passat, un'Audi e una Fiat 600. A bordo dei tre veicoli viaggiavano complessivamente sette persone. Il bilancio è di cinque feriti, tra cui una persona in gravi condizioni. All'arrivo dei Vigili del Fuoco, i sanitari del 118 avevano già estratto i feriti dalle lamiere e disposto il loro trasferimento negli ospedali della zona.

Vigili del Fuoco e 118 in azione durante la notte

Sul luogo del sinistro sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, provenienti dalla sede centrale e dal distaccamento di Soverato, su richiesta del personale del 118. Il loro intervento si è concentrato sulla messa in sicurezza dell'area e dei veicoli coinvolti, eliminando ogni possibile rischio per la circolazione e per gli operatori impegnati nei soccorsi.

Le cause dell'incidente sono ora al vaglio delle autorità competenti, che dovranno ricostruire l'esatta dinamica dello scontro.

Strada chiusa al traffico fino alle 5 del mattino

Per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei mezzi incidentati, la SS106 è stata temporaneamente chiusa al traffico. La circolazione è ripresa soltanto al termine delle attività dei Vigili del Fuoco, concluse intorno alle 5:00 del mattino. L'episodio riporta l'attenzione sulla sicurezza lungo uno dei principali assi viari della Calabria, teatro negli anni di numerosi incidenti, soprattutto nelle ore notturne, quando la visibilità e le condizioni di guida possono aumentare il rischio di sinistri.