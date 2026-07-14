L'Azienda sanitaria di Potenza (Asp) ha dato il via a un'importante procedura per l'assegnazione di ben 69 incarichi a medici di emergenza in Basilicata. Questa iniziativa strategica mira a rafforzare il servizio di emergenza-urgenza 118, coprendo i numerosi posti attualmente vacanti in diverse postazioni cruciali su tutto il territorio regionale. La decisione dell'Asp risponde all'urgente necessità di potenziare il sistema sanitario territoriale, con un'attenzione particolare ai servizi di pronto intervento, fondamentali per la sicurezza e la salute dei cittadini lucani.

Assegnazione degli incarichi: copertura e trasparenza

I 69 incarichi, come annunciato dall'Asp, sono specificamente destinati a professionisti medici che andranno a operare nelle diverse postazioni del 118 disseminate sul territorio lucano. L'obiettivo primario di questa operazione è assicurare una copertura adeguata e capillare del servizio di emergenza, colmando le carenze di personale che si sono registrate, soprattutto nelle aree geografiche più periferiche o con maggiore necessità. L'Azienda sanitaria ha tenuto a precisare che l'intera procedura di assegnazione sarà condotta seguendo criteri di massima trasparenza, garantendo equità nella selezione. I medici che verranno scelti saranno chiamati a svolgere un ruolo cruciale, occupandosi di attività di pronto intervento e fornendo assistenza sanitaria immediata in tutte le situazioni di emergenza-urgenza che si presenteranno, contribuendo così a migliorare la tempestività e l'efficacia delle risposte sanitarie sul campo.

Il ruolo strategico dell'Asp nel sistema sanitario lucano

L'Azienda sanitaria di Potenza (Asp) riveste un ruolo centrale e di primaria importanza nell'organizzazione e nella gestione dei servizi sanitari pubblici all'interno della provincia di Potenza. Le sue responsabilità includono la supervisione e l'operatività dei servizi di emergenza territoriale, essenziali per la salute pubblica. L'ente si impegna costantemente per garantire l'accesso alle cure e la continuità assistenziale per l'intera popolazione residente, gestendo con attenzione sia il personale sanitario che le risorse economiche e strutturali indispensabili per il corretto funzionamento delle strutture di pronto intervento. L'assegnazione di questi nuovi e fondamentali incarichi rappresenta, quindi, un passo significativo e concreto verso un ulteriore rafforzamento della rete di emergenza-urgenza in tutta la Basilicata, testimoniando l'impegno dell'Asp nel migliorare la qualità e la tempestività dell'assistenza sanitaria regionale.