La Regione Basilicata ha completato l'istruttoria di tutte le 1.228 domande pervenute per la quarta edizione del bando 'Il Valore del Sapere', un'iniziativa dedicata agli studenti meritevoli iscritti al primo e al secondo anno della scuola secondaria di secondo grado. Con una dotazione finanziaria iniziale di 760 mila euro, sono state finanziate 774 borse di studio. Tuttavia, 428 studenti, pur essendo risultati ammissibili, non hanno potuto beneficiare del sostegno economico a causa dell'insufficienza delle risorse disponibili. Le restanti domande sono state escluse per mancanza dei requisiti previsti dall'Avviso.

L'impegno della Regione per lo scorrimento delle graduatorie

L'assessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, ha annunciato che sono in corso approfondite verifiche per individuare ulteriori risorse finanziarie. L'obiettivo è integrare la dotazione economica dell'Avviso e permettere lo scorrimento integrale delle graduatorie, garantendo così il finanziamento a tutti gli studenti ammissibili. Cupparo ha sottolineato l'importanza strategica di questa azione, affermando che «l'istruzione e la formazione rappresentano il presupposto fondamentale per costruire una Basilicata più competitiva, inclusiva e capace di trattenere i propri giovani».

Il "Valore del Sapere": un'iniziativa strategica per la Basilicata

Il bando 'Il Valore del Sapere' si conferma un pilastro fondamentale per la Regione Basilicata, mirando a sostenere concretamente gli studenti meritevoli e a promuovere il diritto allo studio su tutto il territorio. L'elevato numero di istanze pervenute, ben 1.228, testimonia la grande attenzione delle famiglie lucane verso il valore intrinseco dell'istruzione e la sua capacità di generare opportunità. Le risorse stanziate, seppur inizialmente limitate, rappresentano un segnale tangibile di sostegno al merito e al diritto allo studio, principi considerati cruciali per la crescita sociale ed economica della Basilicata.

Gli uffici regionali hanno già avviato le attività istruttorie delle domande, con l'intento di completare l'intero processo entro il mese di luglio.

Questo permetterà di procedere tempestivamente con l'approvazione degli esiti e il successivo trasferimento delle risorse ai beneficiari, assicurando che il sostegno economico raggiunga quanto prima gli studenti e le loro famiglie.