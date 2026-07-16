Un sospiro di sollievo giunge da Giulianova, in provincia di Teramo: è stata ritrovata in Romania Diana Maruntelu, la 15enne scomparsa lo scorso 4 luglio. La giovane è in buone condizioni di salute, un esito raggiunto grazie a una tempestiva e intensa attività di cooperazione internazionale tra i Carabinieri italiani e le forze dell'ordine romene, che hanno lavorato in stretta sinergia per la risoluzione.

Il ritrovamento e la sinergia investigativa

Le operazioni di ricerca hanno condotto la polizia locale romena a individuare Diana Maruntelu all'interno di un'abitazione.

La sinergia investigativa tra i Carabinieri e le forze dell'ordine romene è stata cruciale, permettendo di localizzare con precisione l'appartamento. Al momento del rintracciamento, è stato accertato che Diana non era in stato di coercizione, un dettaglio rilevante per le successive fasi dell'inchiesta.

Il futuro di Diana e gli approfondimenti sulla vicenda

Dopo il ritrovamento, Diana è stata trasferita in una struttura protetta per minori in Romania. Qui rimarrà sotto tutela in attesa del completamento delle procedure per il suo definitivo ricongiungimento familiare. Parallelamente, le autorità si concentrano sulla posizione della persona che si trovava con la 15enne nell'appartamento. Si tratterebbe di un uomo, e le indagini sono in corso per chiarire ogni aspetto della sua presenza e accertare eventuali responsabilità legate alla scomparsa e al periodo trascorso in Romania.

L'episodio sottolinea l'importanza della cooperazione internazionale e la prontezza d'intervento delle forze dell'ordine nel gestire casi di scomparsa, garantendo un esito positivo e la messa in sicurezza della persona coinvolta.