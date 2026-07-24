Il Consiglio dei Ministri ha ufficialmente deliberato la nomina di Beatrice Agata Mariano a Prefetta di Teramo. La decisione, comunicata il 24 luglio 2026, segna un importante avvicendamento alla guida della Prefettura abruzzese. La dottoressa Mariano assumerà l'incarico nei prossimi giorni, subentrando a Fabrizio Stelo, il quale è stato destinato a ricoprire lo stesso ruolo presso la Prefettura di Arezzo. Questo cambio di guardia si inserisce nel quadro delle periodiche rotazioni e degli incarichi strategici previsti dal Ministero dell’Interno, volti ad assicurare la continuità amministrativa e la capillare presenza dello Stato su tutto il territorio nazionale.

Un percorso professionale di spicco nell'amministrazione dell'Interno

Beatrice Agata Mariano vanta una lunga e consolidata carriera all'interno dell'amministrazione dell'Interno, iniziata nel lontano 1994 a Rovigo. Prima di questa prestigiosa nomina, ha ricoperto l'incarico di viceprefetto vicario a Bergamo, dimostrando già in quella sede le sue elevate capacità gestionali e organizzative. Il suo percorso professionale l'ha vista impegnata in diverse sedi di rilievo: dal Ministero stesso, dove ha maturato una profonda conoscenza delle dinamiche centrali, alle Prefetture di Lecce e Pesaro Urbino. In queste realtà, ha assunto responsabilità di vertice in settori cruciali per la sicurezza e la governance locale, quali l'Ordine pubblico, la Protezione civile e la gestione degli Enti locali.

La sua formazione accademica include una laurea in Giurisprudenza, ed è abilitata sia alla professione di avvocato che a quella di giornalista pubblicista, a testimonianza di un profilo versatile e completo.

La neo prefetta ha inoltre maturato una significativa esperienza sul campo in qualità di Commissario straordinario in diversi Comuni. Tra questi spiccano Squinzano, un ente sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata, dove ha gestito situazioni di particolare complessità, e i Comuni di Solto Collina e Montello. Queste esperienze le hanno permesso di sviluppare una profonda conoscenza delle problematiche territoriali e delle strategie necessarie per il ripristino della legalità e della buona amministrazione.

A Bergamo, ha diretto settori chiave, contribuendo attivamente alla sicurezza del territorio e al rafforzamento del raccordo tra le istituzioni e la comunità locale.

Accoglienza e prospettive per la Prefettura di Teramo

La nomina di Beatrice Agata Mariano è stata accolta con entusiasmo e stima. Il prefetto di Bergamo, Luca Rotondi, ha espresso le sue più vive congratulazioni alla collega, sottolineando le sue «indiscusse doti professionali e umane», qualità che si riveleranno fondamentali nel nuovo incarico. Anche i dirigenti e il personale della Prefettura di Teramo hanno rivolto i migliori auguri di buon lavoro alla nuova prefetta, garantendo «massima e proficua collaborazione» per affrontare le sfide future.

La Prefettura di Teramo, in quanto struttura territoriale del Ministero dell’Interno, svolge un ruolo essenziale nella rappresentanza governativa, nel coordinamento delle forze dell’ordine e nella gestione delle emergenze locali, fungendo da punto di riferimento per la sicurezza e lo sviluppo del territorio. L'arrivo della dottoressa Mariano è atteso con l'auspicio di un proficuo lavoro a beneficio della comunità teramana.