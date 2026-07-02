Il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, ha scelto di condividere pubblicamente un momento particolarmente delicato della sua vita personale, annunciando di essere malato. L'importante comunicazione è avvenuta in data 2 luglio 2026, e ha visto il primo cittadino rivolgere un appello carico di emozione a tutti coloro che lo conoscono e alla più ampia cittadinanza. Con parole toccanti e dirette, Mastella ha chiesto esplicitamente di essere sostenuto attraverso la preghiera, dichiarando: “A tutti chiedo di pregare per me, anche io sono malato”.

Questo gesto di profonda apertura e sincera vulnerabilità ha immediatamente innescato una vasta eco di reazioni, generando numerosi messaggi di vicinanza e solidarietà da ogni parte della comunità e non solo, a testimonianza del forte legame che unisce il sindaco ai suoi concittadini.

L'annuncio della sua condizione di salute da parte del sindaco Mastella è stato caratterizzato dalla scelta di non specificare la natura esatta della patologia che lo ha colpito. Nonostante l'assenza di dettagli medici, il messaggio è stato chiaro nel suo intento: condividere una fase difficile della propria esistenza con la collettività. Il politico ha voluto sottolineare con forza il valore inestimabile della vicinanza umana e della solidarietà, considerandoli pilastri fondamentali per affrontare le avversità e i momenti più complessi.

L'appello è stato pronunciato durante un incontro pubblico, un contesto che ha permesso al messaggio di raggiungere direttamente i cittadini e di suscitare una risposta immediata e sentita. Le reazioni non si sono fatte attendere, con una notevole quantità di manifestazioni di sostegno e affetto pervenute sia dai residenti di Benevento che da diverse istituzioni locali, a conferma del profondo legame e della stima che circondano la figura del sindaco nella sua comunità.

Il legame di Mastella con la comunità e la trasparenza amministrativa

Nel corso del suo mandato come sindaco di Benevento, Clemente Mastella ha sempre posto al centro della sua azione politica l'importanza di un rapporto diretto, schietto e trasparente con la cittadinanza.

Questa recente e personale comunicazione riguardante la sua malattia si inserisce, pertanto, in maniera coerente all'interno di un percorso di apertura e dialogo costante che ha rappresentato una delle cifre distintive del suo operato come amministratore locale. Mastella ha, in diverse occasioni pubbliche, evidenziato quanto sia cruciale mantenere un legame autentico e di fiducia con la popolazione, e la sua decisione di affrontare pubblicamente una questione così intima e delicata ne è una chiara e inequivocabile dimostrazione. La sua esplicita richiesta di supporto morale alla comunità non deve essere interpretata unicamente come un gesto individuale, ma piuttosto come il riflesso di una visione più ampia della politica, intesa come servizio e condivisione, anche nei momenti più complessi e personali della vita.

Attraverso questa scelta, l'amministratore locale ha voluto ribadire la sua profonda fiducia nel senso di comunità e nella forza intrinseca che può scaturire dalla reciproca solidarietà e dal mutuo sostegno tra le persone, rafforzando ulteriormente il vincolo che lo lega ai suoi concittadini e alla città che rappresenta.