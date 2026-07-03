Un ragazzo di 19 anni è rimasto ferito nella mattinata del 2 luglio 2026 lungo la Strada Statale 106, in località Fabrizio, nel comune di Corigliano Rossano, nel cosentino. Il giovane era alla guida di una Toyota RAV4 quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del mezzo. L’auto è uscita autonomamente dalla carreggiata, terminando la corsa fuori strada senza coinvolgere altri veicoli. L’episodio è avvenuto in un tratto di forte percorrenza, dove la dinamica è apparsa subito come un incidente a veicolo singolo. Traffico rallentato sulla carreggiata per consentire la rimozione del mezzo e i soccorsi.

Soccorsi sulla Statale 106 e intervento dei Carabinieri sul luogo dell’incidente

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al 19enne ferito. Dopo le prime valutazioni, il giovane è stato trasferito in ospedale per ulteriori accertamenti clinici. Presenti anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Le forze dell’ordine hanno lavorato per chiarire ogni dettaglio utile a comprendere le cause dello sbandamento autonomo avvenuto lungo la Strada Statale 106.

Viabilità e intervento Anas sulla 106 dopo l’incidente

L’incidente ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la Statale 106 nel tratto interessato.

Solo una fortunata casualità non ha portato all'interessamento anche di altri mezzi che sopraggiungevano nel tratto stradale interessato. Sul posto dell'incidente stradale sono intervenute anche le squadre dell’Anas, impegnate nelle operazioni di messa in sicurezza della carreggiata e nel ripristino delle normali condizioni di viabilità. Il traffico è stato temporaneamente regolato a senso alternato fino alla completa rimozione del veicolo e al termine delle operazioni di soccorso e pulizia della sede stradale.

Altro incidente sulla Statale: un morto

Già nei giorni scorsi la Statale 106 è stata protagonista di un altro incidente, questa volta mortale. Un ragazzo di 26 anni, originario di Mirto Crosia, ha perso la vita nella notte a seguito di un grave incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 106 Jonica, nel territorio comunale di Pietrapaola, in provincia di Cosenza. Nello stesso sinistro sono rimasti feriti in modo grave almeno altri due giovani che viaggiavano a bordo della stessa vettura, oltre al conducente del camion coinvolto nello scontro.