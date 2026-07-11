Una giornata straordinaria ha caratterizzato il Punto Nascita dell’Ospedale Fatebenefratelli di Benevento, dove nelle ultime ventiquattro ore sono venuti alla luce nove bambini. Questo eccezionale evento, verificatosi tra il 10 e l’11 luglio 2026, ha richiesto l’impegno dell’intera équipe dell’Unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia, sotto la guida della dottoressa Annalisa De Blasio. Un risultato così significativo, raggiunto in un lasso di tempo così breve, assume un valore particolare in un contesto nazionale segnato da una costante diminuzione delle nascite.

L'intensa attività del Punto Nascita

L’ospedale di Benevento è stato al centro di un’intensa attività ostetrica, che ha visto il personale sanitario operare con continuità. L’Unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia, diretta da Annalisa De Blasio, ha gestito con professionalità tutte le fasi delle nascite, garantendo la massima assistenza sia alle madri che ai neonati. La struttura ha espresso grande soddisfazione per l’accaduto, sottolineando il profondo valore simbolico di questa giornata, specialmente in relazione al delicato quadro demografico italiano.

Un riferimento per la provincia sannita

Il Fatebenefratelli di Benevento si conferma una struttura sanitaria di riferimento nella provincia sannita, con una spiccata specializzazione nei servizi di ostetricia e ginecologia.

Il suo Punto Nascita è un pilastro fondamentale per il territorio, fornendo assistenza qualificata e completa a tutte le partorienti e ai loro neonati. L’impegno dell’ospedale è costantemente rivolto a garantire standard elevati di cura e sicurezza.

Le nove nascite registrate in sole ventiquattro ore assumono un’importanza ancora maggiore se considerate nel contesto delle statistiche nazionali, che evidenziano una preoccupante diminuzione della natalità. Questo episodio al Fatebenefratelli di Benevento si configura, pertanto, come un segnale di speranza e positività per l’intera comunità locale.