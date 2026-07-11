Il sindaco di Capri, Paolo Falco, ha annunciato la proclamazione del lutto cittadino per il 12 luglio, giorno dei funerali di Peppino di Capri. La decisione segue la scomparsa dell'artista, riconosciuto come uno dei figli più illustri e amati dell'isola. Falco ha sottolineato come questa perdita sia un evento di profondo impatto, non solo per la comunità caprese ma per l'intera musica italiana.

Nel messaggio ufficiale, il sindaco Falco ha ricordato il profondo legame che Peppino di Capri mantenne con la sua isola. «Oggi Capri, con la scomparsa di Peppino di Capri, perde uno dei suoi figli più illustri e amati», ha dichiarato Falco.

«Una perdita immensa non solo per la nostra isola, ma per l'intero panorama della musica italiana. Capri è stata la sua casa, la sua ispirazione e il luogo al quale rimase profondamente legato per tutta la vita, senza mai perdere i rapporti».

L'eredità di Peppino di Capri: ambasciatore dell'isola e icona musicale

Il sindaco ha evidenziato come le canzoni, l'eleganza e il talento di Peppino di Capri abbiano contribuito a far conoscere il nome di Capri nel mondo. L'artista fu un ambasciatore dell'identità, della cultura e dell'anima più autentica dell'isola, oltre che icona musicale di un'epoca e rappresentante dell'Italia a livello internazionale. La sua carriera, iniziata da bambino nel dopoguerra sull'isola, raggiunse notorietà globale.

Falco ha espresso il cordoglio personale e dell'amministrazione comunale, ricordando un legame familiare: la nonna paterna del sindaco, Elisabeth Rüdorf, fu maestra di pianoforte di Peppino di Capri. L'artista ricevette inoltre le chiavi della città in occasione dell'anteprima del film "Champagne", a testimonianza del suo profondo legame con Capri.

Il significato del lutto cittadino a Capri

Capri è un comune italiano situato nell'omonima isola del Golfo di Napoli, noto per il suo patrimonio naturale, culturale e turistico. L'amministrazione comunale si occupa della gestione dei servizi locali, della promozione culturale e della tutela delle tradizioni isolane. Il sindaco, quale rappresentante dell'ente, coordina le attività istituzionali, inclusa la proclamazione del lutto cittadino in occasione di avvenimenti di particolare rilievo per la comunità.

La proclamazione del lutto cittadino è un atto ufficiale con cui l'amministrazione comunale manifesta la partecipazione collettiva al dolore per la perdita di una personalità considerata simbolo dell'identità locale e nazionale.