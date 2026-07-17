Il capogruppo socialista nel Consiglio regionale della Basilicata, Antonio Bochicchio, ha avanzato una proposta significativa: estendere il carnet di corse per il trasporto pubblico locale (TPL). Attualmente riservato ai lavoratori del settore automotive, il beneficio mira ora a includere tutti i pendolari di altri settori, rendendo il servizio più accessibile a una platea più ampia di utenti che si spostano quotidianamente per lavoro.

Bochicchio ha riconosciuto le difficoltà tecniche e operative segnalate dall'operatore di trasporto. Quest'ultimo ha comunicato alla Regione la necessità di adeguare la contribuzione pubblica sul TPL, a causa di una diminuzione di oltre il 25% degli incassi da traffico.

Tale calo rende urgente una revisione delle risorse destinate al servizio, evidenziando una criticità finanziaria che impatta direttamente su qualità e continuità.

Appello per maggiori risorse nel trasporto pubblico

Secondo Bochicchio, è indispensabile che la Regione Basilicata garantisca maggiori risorse per il servizio pubblico locale. L'obiettivo è duplice: far fronte ai crescenti costi di gestione e assicurare ricavi adeguati alle imprese che operano nel settore. Questo approccio mira a superare la logica delle soluzioni temporanee o delle proroghe, che non risolvono le criticità strutturali del sistema.

Il consigliere ha ribadito la necessità di un «ripensamento sistemico del trasporto in Basilicata, che vada oltre proroghe, soluzioni tampone ed emergenze».

La sua proposta si colloca in un momento di significative difficoltà economiche per il settore, ulteriormente aggravate dalla riduzione dei ricavi da traffico e dall'urgente bisogno di assicurare la sostenibilità del servizio a lungo termine.

Il carnet automotive: un modello da estendere

Il carnet di corse, attualmente dedicato ai lavoratori dell'automotive, è stato introdotto per agevolare gli spostamenti dei dipendenti delle aziende del comparto presenti nell'area di Melfi. Questa misura, operativa dal mese di agosto, consente ai lavoratori di usufruire di un pacchetto di corse a condizioni agevolate, favorendo così l'utilizzo del trasporto pubblico locale.

L'iniziativa del carnet rappresenta una risposta concreta alle esigenze di mobilità del polo industriale di Melfi.

Tuttavia, la proposta di Bochicchio mira ad ampliare questo beneficio anche ad altri settori produttivi e a diverse categorie di pendolari, in un'ottica di maggiore equità e accessibilità del servizio pubblico. L'estensione del carnet è vista come un passo fondamentale verso una gestione più inclusiva ed efficiente del trasporto in Basilicata.