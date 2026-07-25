Non solo calciomercato, purtroppo si parla anche di cronaca che poco ha a che fare con il calcio giocatom Momenti di grande apprensione a Trapani, dove il presidente del club granata Valerio Antonini è stato vittima di una violenta aggressione. La notizia è stata resa nota dalla stessa società attraverso un comunicato ufficiale, nel quale si parla di un episodio definito come un "agguato vile e premeditato". Il patron è stato trasportato d'urgenza in ospedale e si trova ricoverato per accertamenti e cure, mentre le sue condizioni sono costantemente monitorate dai medici.

Sempre condanna per la violenza

Nella nota diffusa dal Trapani viene espresso il massimo sdegno per quanto accaduto. La società condanna con fermezza il gesto, sostenendo che l'aggressione sarebbe stata compiuta da un soggetto riconducibile alla tifoseria organizzata granata. Secondo il club si tratta di un atto gravissimo, incompatibile con i valori dello sport e della convivenza civile, che colpisce non solo la figura del presidente, ma tutta la comunità trapanese.

Il comunicato prosegue sottolineando come le forze dell'ordine abbiano già avviato le indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'accaduto e individuare il responsabile. Il Trapani ha ribadito la volontà di non tollerare alcuna forma di violenza o intimidazione, promettendo piena collaborazione con gli investigatori affinché venga fatta luce sull'episodio nel più breve tempo possibile.

L'episodio arriva in un periodo particolarmente delicato per il club siciliano, reduce da mesi caratterizzati da vicende sportive e societarie complesse. Nonostante ciò, la priorità in queste ore resta esclusivamente la salute di Antonini, con il mondo del calcio che attende aggiornamenti sulle sue condizioni. Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sia sul quadro clinico del presidente sia sull'esito delle indagini avviate dagli inquirenti.

A prescindere dagli sviluppi dell'inchiesta, quanto accaduto rappresenta un episodio destinato a far discutere l'intero movimento calcistico. La speranza è che le indagini consentano di chiarire rapidamente ogni responsabilità e che il presidente Antonini possa ristabilirsi al più presto. Intanto, da tutto il mondo del calcio continuano ad arrivare messaggi di vicinanza e solidarietà nei confronti del numero uno del Trapani e della società granata.