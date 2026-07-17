Un grave lutto ha colpito Silvio Baldini, commissario tecnico ad interim della Nazionale italiana di calcio: è scomparsa all’età di trent’anni la figlia Valentina, affetta fin dalla nascita da una grave forma di tetraparesi spastica. La notizia ha suscitato profonda commozione nel mondo dello sport italiano, che si è stretto attorno alla famiglia Baldini in questo momento di dolore.

Silvio Baldini ha ricordato la figlia con parole toccanti: Valentina gli ha insegnato «ad amare senza pretendere nulla in cambio» e a comprendere l'amore incondizionato.

Il tecnico ha anche evidenziato il ruolo della moglie nella costruzione familiare e come «avere una famiglia significhi cercare di capire i problemi, soprattutto quelli di chi sta peggio», un'esperienza che ha rafforzato l'unità del nucleo.

Il cordoglio del mondo sportivo

Numerose sono state le manifestazioni di vicinanza rivolte a Silvio Baldini e alla sua famiglia da parte di società sportive e colleghi. Tra i messaggi di cordoglio, quello dell’AC Perugia Calcio, ex squadra del tecnico, ha espresso «cordoglio e sentita vicinanza per la perdita della figlia Valentina», rimarcando come «tutto l’ambiente del Perugia Calcio si stringa intorno al mister, alla moglie Paola ed alla famiglia Baldini».

Il ruolo di Baldini come guida tecnica della Nazionale Under 21 e, più recentemente, della Nazionale maggiore, lo ha reso una figura di riferimento per molti giovani calciatori e addetti ai lavori, i quali hanno voluto far sentire la propria vicinanza in queste ore difficili.

L'influenza di Valentina nella vita di Baldini

Nel corso della sua carriera, Silvio Baldini ha più volte sottolineato come la presenza di Valentina sia stata per lui una guida e una fonte di ispirazione. L’esperienza vissuta accanto alla figlia gli aveva insegnato a dare il giusto peso al calcio e ai risultati sportivi, privilegiando sempre i valori umani e familiari. Baldini aveva spesso ribadito che «avere una famiglia significa cercare di capire i problemi, soprattutto quelli di chi sta peggio», un principio che ha rafforzato l’unità del suo nucleo.