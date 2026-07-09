Bologna si conferma il settimo comune più popoloso d’Italia, con una popolazione residente che supera i 395.446 abitanti. La presenza quotidiana sul territorio, considerando anche chi si trova in città per studio o lavoro, è stimata in circa 504.000 persone.

Nel 2025, il saldo migratorio della città ha registrato un incremento significativo di oltre 3.700 persone. Di queste, il 57% ha un’età compresa tra i 15 e i 34 anni, e il 63,8% possiede cittadinanza italiana. Questo saldo migratorio positivo ha compensato un saldo naturale negativo, caratterizzato da oltre 2.400 nascite (in calo del 6,6% rispetto al 2024) e quasi 4.500 decessi (in calo dell’1,3% rispetto al 2024).

Analisi demografica e nuclei familiari

L’età media dei residenti a Bologna è di 46,9 anni. La fascia degli under 18 conta quasi 52.000 individui, mentre gli ultrasessantacinquenni sono circa 96.500, rappresentando quasi un quarto dei residenti. La popolazione tra i 15 e i 34 anni costituisce oltre un quinto del totale.

Nel 2025, sono state costituite oltre 18.400 famiglie da giovani. I single sono circa 14.500, mentre le coppie giovani ammontano a 1.086, di cui 579 con figli. Le donne rappresentano il 52,1% della popolazione e i centenari sono 264, con una netta prevalenza femminile (232 donne).

Il livello di istruzione è elevato: tre bolognesi su dieci sono laureati. Tra i residenti nella fascia d’età 25-49 anni, il 57% delle donne e il 45% degli uomini ha conseguito un titolo accademico.

Le famiglie anagrafiche totalizzano 215.251 unità, con una media inferiore a due componenti. Circa 57.500 nuclei (il 27%) sono coppie formalmente unite, includendo 312 unioni civili.

Presenza di cittadini stranieri e contesto urbano

A Bologna risiedono 62.500 persone con cittadinanza straniera, pari al 16% della popolazione, un dato che si mantiene stabile rispetto al 2024. Le donne straniere sono più numerose degli uomini. Le nazionalità più rappresentate sono la Romania (circa 9.400 residenti), il Bangladesh (circa 5.100) e il Pakistan (oltre 4.700).

Il capoluogo emiliano, situato nella Regione Emilia-Romagna, ha una superficie di 140,86 km² e una densità abitativa di 2.807,156 abitanti per km². La sede del municipio si trova in Piazza Maggiore, 6. L’altitudine della città è di 54 metri sul livello del mare, e la sua zona altimetrica è classificata come Collina Interna.