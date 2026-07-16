Un'operazione dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Bolzano ha portato all'arresto in flagranza di un cittadino tunisino senza fissa dimora, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato sorpreso all'interno di uno scantinato ritenuto dagli investigatori una base operativa per l'attività illecita.

Il blitz dei militari

Il 27enne, già destinatario di un foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel capoluogo altoatesino, è stato fermato all'alba nel quartiere Europa-Novacella.

L'intervento è scattato dopo settimane di osservazione e pedinamenti condotti dai militari, che hanno portato al sequestro di 210 grammi di cocaina pura.

Secondo le analisi del laboratorio dell'Arma, la sostanza avrebbe potuto essere suddivisa in oltre 3.600 dosi destinate al mercato locale.

Il materiale sequestrato

Durante la perquisizione sono stati trovati anche 16 grammi di hashish, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività di spaccio.

I carabinieri hanno inoltre rinvenuto due telefoni cellulari risultati rubati. Per questo l'uomo dovrà rispondere anche dell'accusa di ricettazione.

Il trasferimento in carcere

Dopo l'arresto, il 27enne è stato trasferito in carcere a disposizione dell'Autorità giudiziaria.