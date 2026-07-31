La Regione Lombardia ha mobilitato il sistema di volontariato della Protezione civile per fronteggiare l'intensa ondata di calore che sta interessando il territorio. In particolare, a Milano è stato prontamente attivato il Piano caldo, un'iniziativa volta a fornire assistenza diretta alla popolazione. Tra le azioni principali, i volontari sono impegnati nella distribuzione gratuita di bottigliette d'acqua in diverse piazze cittadine, offrendo un sollievo immediato e un punto di riferimento per chi necessita di aiuto.

L'intervento dei volontari non si limita alla sola distribuzione di acqua.

Essi forniscono anche informazioni utili su come affrontare al meglio le elevate temperature e offrono supporto concreto nelle situazioni più critiche. La loro presenza si è rivelata fondamentale anche durante i recenti blackout, causati dall'eccezionale richiesta di energia elettrica dovuta all'uso massiccio di condizionatori, assistendo la popolazione colpita da queste interruzioni.

L'impegno della Protezione civile e i consigli per la cittadinanza

L'assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa, ha espresso il proprio apprezzamento per l'operato dei volontari, definendolo un "esempio di generosità e senso del dovere". L'assessore ha inoltre ringraziato tutto il personale coinvolto nelle complesse operazioni di assistenza.

In un'ottica di prevenzione e tutela, La Russa ha rivolto specifiche raccomandazioni alla cittadinanza, con un'attenzione particolare agli anziani e alle categorie più fragili, le fasce di popolazione maggiormente esposte ai rischi legati al caldo estremo.

I consigli pratici includono l'importanza di uscire di casa solo nelle ore più fresche della giornata, evitando l'esposizione diretta al sole, soprattutto nelle ore centrali. È fondamentale mantenere una corretta idratazione, bevendo almeno un litro e mezzo di acqua al giorno. Si raccomanda inoltre di indossare abiti leggeri, preferibilmente in fibre naturali o traspiranti, seguire una sana e corretta alimentazione e assicurarsi che gli ambienti domestici e lavorativi siano sempre ben ventilati e freschi, per contrastare l'accumulo di calore.

Il Piano caldo regionale: 'Cold Spot' e potenziamento dei servizi sanitari

Il Piano caldo della Regione Lombardia si articola attraverso una serie di misure strategiche volte a potenziare la risposta del sistema sanitario. Tra queste, spicca l'attivazione dei 'Cold Spot', punti di assistenza climatizzati collegati direttamente ai pronto soccorso. Il piano prevede anche il rafforzamento della disponibilità di posti letto ospedalieri e un monitoraggio quotidiano dei flussi di accesso alle strutture sanitarie, per prevenire il sovraffollamento e garantire risposte tempestive.

I 'Cold Spot', idealmente collocati presso le Case della Comunità, sono concepiti per offrire ambienti climatizzati e confortevoli, con la presenza di personale sanitario dedicato.

Qui, i pazienti che manifestano sintomi legati alle elevate temperature possono ricevere una prima valutazione clinica. Questa iniziativa mira a intercettare i casi meno complessi, contribuendo significativamente a ridurre gli accessi impropri ai pronto soccorso e a decongestionare le strutture di emergenza.

Parallelamente, le aziende sanitarie regionali sono incaricate di aggiornare costantemente la disponibilità dei posti letto e di rafforzare il contatto diretto con le persone più vulnerabili. L'obiettivo è favorire il loro accesso ai servizi territoriali e, quando necessario, ai ricoveri temporanei di sollievo nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA), offrendo un supporto mirato e tempestivo.

L'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, ha sottolineato come le "ondate di calore non siano più eventi eccezionali, ma una condizione con cui il sistema sanitario deve confrontarsi ogni estate". Questa affermazione evidenzia la necessità di un approccio strutturato e permanente per la gestione delle emergenze climatiche, integrando le azioni di prevenzione e assistenza nel tessuto ordinario della sanità regionale.