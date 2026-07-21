Un Tavolo interistituzionale si è svolto la mattina del 21 luglio 2026, riunendo le strutture tecniche di Regione Lazio e Roma Capitale. L'incontro mirava ad approfondire l'iter di approvazione delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale (Prg). L'iniziativa, frutto di collaborazione, è stata aperta dai saluti istituzionali degli assessori all'Urbanistica: Alessandro Calvi per la Regione Lazio e Maurizio Veloccia per Roma Capitale.

Durante il confronto, i partecipanti hanno analizzato i principali aspetti della variante alle Norme tecniche di attuazione, in particolare quelli già controdedotti da Roma Capitale.

È stato ripercorso l'iter amministrativo. La discussione si è concentrata sugli aspetti più complessi della variante, con un confronto tecnico sui contenuti chiave. La Regione Lazio si è impegnata a trasmettere il proprio parere a Roma Capitale entro la mattina del 22 luglio 2026. Questo passaggio è fondamentale per la prosecuzione del procedimento, che vedrà l'esame della variante in Assemblea Capitolina, come previsto dal calendario dei lavori.

Il confronto tecnico sulle Norme del Prg

Il Tavolo interistituzionale ha offerto un'opportunità cruciale per un confronto operativo tra le strutture tecniche. L'obiettivo era assicurare una valutazione condivisa e approfondita delle modifiche proposte alle Norme tecniche di attuazione del Prg.

Il processo di controdeduzione di Roma Capitale e l'analisi delle varianti sono stati al centro della discussione. Questo dialogo tecnico è stato essenziale per individuare soluzioni complesse e garantire la coerenza normativa tra i livelli istituzionali coinvolti nella pianificazione urbanistica.

L'importanza del Piano Regolatore Generale e delle NTA

Il Piano Regolatore Generale di Roma Capitale (Prg) costituisce lo strumento urbanistico fondamentale per la pianificazione e la gestione dello sviluppo della città. Le Norme tecniche di attuazione (NTA), oggetto dell'incontro tra Regione Lazio e Roma Capitale, definiscono le modalità operative e i criteri applicativi delle previsioni del Prg. L'approvazione e l'aggiornamento di queste norme sono passaggi indispensabili per l'efficace attuazione delle politiche urbanistiche e per la regolamentazione degli interventi sul territorio comunale, garantendo uno sviluppo armonico e sostenibile.