Nella serata di ieri, a Sezze, in provincia di Latina, il maresciallo capo Angelo De Simoni, comandante della stazione dei Carabinieri di Pavullo (Modena), si è distinto per un tempestivo intervento di soccorso. Il militare dell'Arma, che si trovava libero dal servizio e in vacanza, ha notato una donna in evidente difficoltà: la sua auto era finita in un canale di irrigazione lungo via Migliara, a seguito di un incidente stradale.

Senza esitazione, De Simoni si è immediatamente gettato in acqua per raggiungere la donna intrappolata. Con prontezza e professionalità, è riuscito a rassicurarla e a guidarla con sicurezza verso il finestrino lato passeggero del veicolo, facilitando così il salvataggio.

Grazie anche all'aiuto di altre persone accorse sul posto, la donna è stata finalmente tratta in salvo e condotta sulla sponda del canale. Dopo aver assicurato la messa in sicurezza della persona soccorsa, il maresciallo ha provveduto a contattare il 112 e, all'arrivo dei colleghi, si è qualificato e si è messo a completa disposizione per tutte le procedure del caso.

L'Elogio e il Riconoscimento Istituzionale

L'azione eroica del maresciallo De Simoni ha ricevuto un unanime apprezzamento. La segreteria nazionale del SIM Carabinieri ha prontamente evidenziato la straordinaria importanza del gesto, sottolineando come «il senso di responsabilità e il dovere di protezione nei confronti dei cittadini non terminano con la fine del turno di servizio né vengono meno durante il periodo di licenza».

L'episodio è stato unanimemente definito come meritevole del più alto riconoscimento istituzionale, a testimonianza dell'impegno costante e della dedizione che contraddistinguono l'Arma dei Carabinieri in ogni circostanza.

L'Impegno Costante dell'Arma nel Soccorso Pubblico

L'episodio di Sezze è un chiaro esempio del costante impegno dei Carabinieri, i quali, anche quando non in servizio, sono spesso coinvolti in cruciali azioni di soccorso e di tutela della sicurezza pubblica. Il Comando Provinciale Carabinieri di Latina, che sovrintende al territorio di Sezze, svolge un'attività capillare di controllo e intervento su tutta la provincia, assicurando la sicurezza dei cittadini e una gestione efficace delle emergenze.

Il personale dell'Arma riceve una formazione specifica e approfondita per affrontare le più diverse situazioni di rischio, garantendo assistenza immediata in caso di incidenti o altre emergenze. Questa preparazione consente loro di operare con efficacia, collaborando sinergicamente con le altre forze di soccorso e con la cittadinanza, a dimostrazione di una presenza capillare e rassicurante sul territorio nazionale.