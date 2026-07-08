Un vasto incendio ha colpito un deposito del corriere Bartolini nel quartiere Bovisa a Milano, l'8 luglio 2026, scatenando un'emergenza che ha richiesto un intervento massiccio dei vigili del fuoco. Le operazioni per circoscrivere le fiamme, divampate nel tardo pomeriggio, si sono rivelate particolarmente complesse e hanno visto l'impiego di numerosi mezzi e squadre di soccorso. Nonostante la gravità del rogo, al momento non si registrano feriti né intossicati.

L'allarme è scattato poco prima delle 19:30, quando un grosso incendio ha avuto origine da un container all'interno del deposito situato in via don Giovanni Minzoni.

Le fiamme si sono rapidamente propagate, interessando uno dei due capannoni centrali della struttura. Ad alimentare il rogo sono state tonnellate di merce e pacchi, tra cui anche materiali elettronici, che hanno contribuito alla rapida intensificazione dell'incendio.

La scena è stata caratterizzata da diverse esplosioni, che hanno aggiunto ulteriore complessità alla gestione dell'emergenza. Una densa colonna di fumo nero si è innalzata altissima nel cielo sopra Milano, diventando visibile a chilometri di distanza e suscitando preoccupazione tra i residenti. La palazzina uffici adiacente al deposito, fortunatamente, non è stata coinvolta dalle fiamme.

L'intervento dei soccorsi e il monitoraggio ambientale

Sul posto sono confluite decine di mezzi e squadre dei vigili del fuoco, con rinforzi giunti anche dal comando di Monza, per fronteggiare l'estensione e l'intensità del rogo. L'impegno dei pompieri è stato costante e incessante per contenere la propagazione delle fiamme e mettere in sicurezza l'area. Oltre ai vigili del fuoco, sono intervenute anche ambulanze per eventuali necessità sanitarie, squadre della Protezione Civile e tecnici di Arpa (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) per il monitoraggio della qualità dell'aria e la valutazione di possibili impatti ambientali.

Le cause esatte che hanno innescato l'incendio non sono ancora state accertate e saranno oggetto di indagini approfondite una volta che l'area sarà completamente messa in sicurezza e accessibile.

La priorità dei soccorritori è stata fin da subito quella di salvaguardare l'incolumità delle persone e prevenire ulteriori danni, riuscendo a evitare il coinvolgimento di personale o civili.

Il contesto: Bartolini e il quartiere Bovisa

Il deposito Bartolini coinvolto nell'incendio si trova nel quartiere Bovisa, una zona a nord di Milano nota per la sua vocazione industriale e logistica. Quest'area ospita diverse infrastrutture cruciali per il trasporto e lo smistamento delle merci, rendendola un punto strategico per le attività logistiche della città. Bartolini, una delle principali aziende italiane nel settore del trasporto merci e della logistica, gestisce una vasta rete di depositi e filiali su tutto il territorio nazionale.

L'incendio ha dunque interessato uno snodo fondamentale per le operazioni di smistamento e consegna dei pacchi a Milano e nell'hinterland, evidenziando l'importanza di tali strutture per la catena di approvvigionamento. L'evento sottolinea anche la necessità di misure di sicurezza rigorose in ambienti dove vengono stoccate grandi quantità di merci, inclusi materiali potenzialmente infiammabili o elettronici.