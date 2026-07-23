Patrizia Mercolino, madre di Domenico Caliendo, il giovane deceduto dopo un trapianto di cuore, ha ribadito pubblicamente la sua intenzione di non rinunciare al processo penale. Attraverso un messaggio diffuso sui social, la donna ha dichiarato: "Non rinuncio al processo penale". Questa presa di posizione giunge in un momento di intensa attenzione mediatica sul caso, che ha coinvolto la famiglia Caliendo e le strutture sanitarie.

La battaglia della famiglia Caliendo per la giustizia

Domenico Caliendo era stato sottoposto a un trapianto di cuore.

Dopo l’operazione e il decesso, la madre ha avviato un’azione giudiziaria per chiarire responsabilità e omissioni che avrebbero potuto influire sull’esito. Ha reso pubblica la sua posizione tramite i social, sottolineando la volontà di proseguire con il procedimento penale.

La vicenda ha suscitato un ampio dibattito, coinvolgendo familiari e sostenitori solidali. L’attenzione rimane alta su indagini e responsabilità legate al percorso sanitario di Domenico, con la famiglia che cerca trasparenza e verità.

Dettagli e contesto del caso: richiesta di chiarezza

Domenico Caliendo era stato sottoposto a trapianto presso una struttura ospedaliera della Campania. Secondo la madre, dopo l’intervento non sarebbero state fornite informazioni complete sulle condizioni del figlio.

In una dichiarazione precedente, la donna aveva affermato: "Se dopo il trapianto ci avessero detto la verità, avrei potuto salvarlo". Questa convinzione ha rafforzato la determinazione a portare avanti l’azione giudiziaria.

Un’inchiesta penale è stata aperta per accertare responsabilità mediche e amministrative. La famiglia Caliendo continua a chiedere chiarezza su circostanze del decesso e comunicazioni ricevute durante il percorso di cura, in una battaglia per verità e giustizia.