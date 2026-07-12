Un uomo di 52 anni, residente a Catania, è stato arrestato dalla Polizia di Stato per aver violato le prescrizioni degli arresti domiciliari. L'uomo era uscito dalla propria abitazione per portare a spasso il suo cane, un gesto che ha innescato l'intervento degli agenti durante un servizio di controllo del territorio.

Violazione dei domiciliari e scoperta di stupefacenti

L'episodio ha avuto luogo quando gli agenti, impegnati in un'attività di pattugliamento e verifica sul territorio catanese, hanno individuato l'uomo fuori dalla sua residenza. Tale condotta costituiva una chiara infrazione delle restrizioni imposte dalla misura cautelare degli arresti domiciliari, che prevede l'obbligo di permanenza nell'abitazione salvo specifiche autorizzazioni.

A seguito del fermo, è stata eseguita una perquisizione domiciliare all'interno dell'abitazione dell'individuo. Durante l'operazione, le forze dell'ordine hanno rinvenuto e sequestrato una significativa quantità di sostanza stupefacente: circa mezzo chilo di marijuana. Questa scoperta ha aggravato la posizione dell'uomo, portando a un duplice capo d'accusa.

Le accuse: evasione e detenzione di droga

L'uomo è stato quindi formalmente arrestato con l'accusa di evasione, per aver contravvenuto alle disposizioni degli arresti domiciliari, e di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L'intervento della Polizia di Stato sottolinea l'importanza dei controlli regolari volti a garantire il rispetto delle misure restrittive della libertà personale e a contrastare attività illecite.

Le forze dell'ordine, tra cui la Polizia di Stato e i Carabinieri, svolgono un ruolo fondamentale nel monitoraggio del rispetto delle misure cautelari come gli arresti domiciliari. Questi controlli sono essenziali per la sicurezza pubblica e per prevenire ulteriori reati. L'arresto avvenuto a Catania si inserisce pienamente in questo contesto di vigilanza costante e di repressione dei comportamenti illegali da parte di individui sottoposti a restrizioni giudiziarie.