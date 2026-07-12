La città di Capri ha reso l'ultimo, commosso saluto a Peppino di Capri, l'artista la cui vita e carriera sono state indissolubilmente legate all'isola. L'omaggio è iniziato con l'apertura della camera ardente, allestita presso la sala consiliare del Comune, un gesto che ha permesso a cittadini, amici e ammiratori di tributare un ultimo, affettuoso addio al celebre cantante, scomparso di recente. Questo momento di profondo cordoglio ha preceduto la cerimonia funebre, prevista nella storica chiesa di Santo Stefano, nel cuore di Capri.

L'omaggio nella sala consiliare

La camera ardente è stata allestita nella sala consiliare del Comune di Capri, un luogo scelto per facilitare l'accesso a tutti coloro che desideravano congedarsi da Peppino di Capri. Fin dalla mattinata, la sala ha accolto un flusso continuo e composto di visitatori, desiderosi di testimoniare il proprio affetto e la vicinanza alla famiglia dell'artista. L'organizzazione comunale ha garantito un'accoglienza ordinata, permettendo a ciascuno di rendere il proprio omaggio. Tra i presenti, oltre ai familiari più stretti, si sono uniti rappresentanti delle istituzioni locali e numerosi cittadini comuni, tutti uniti nel voler ricordare l'importanza che l'artista ha rivestito per l'intera comunità caprese e per il panorama culturale nazionale.

Il rito funebre nella chiesa di Santo Stefano

Il funerale di Peppino di Capri è stato fissato nella suggestiva chiesa di Santo Stefano, situata nel vibrante centro di Capri. La scelta di questo luogo di culto non è casuale, ma riveste un forte valore simbolico sia per l'isola che per la storia personale e artistica del cantante. La cerimonia funebre è programmata per svolgersi dopo la chiusura della camera ardente, offrendo così un ulteriore e solenne momento di raccoglimento per amici, parenti e i tantissimi ammiratori che hanno seguito la sua lunga e brillante carriera. Le autorità locali hanno predisposto misure specifiche per la sicurezza e l'ordine pubblico, in previsione dell'elevato afflusso di persone atteso sull'isola per questo ultimo saluto a un'icona della musica italiana.

Peppino di Capri, il cui nome all'anagrafe era Giuseppe Faiella, è stato una figura centrale e insostituibile nel panorama della musica italiana, mantenendo un legame profondo e autentico con Capri, sia per ragioni personali che artistiche. La sua scomparsa ha suscitato una vasta e sincera commozione, che non si è limitata ai confini dell'isola, ma ha toccato l'intera nazione. L'amministrazione comunale ha espresso il proprio cordoglio e la più sentita vicinanza alla famiglia, sottolineando con forza il ruolo inestimabile che l'artista ha avuto nella promozione dell'immagine di Capri nel mondo e nel lasciare un'eredità musicale che resterà indelebile nella memoria collettiva.