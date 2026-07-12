Un tragico incidente stradale ha funestato la mattinata del 12 luglio 2026 lungo la statale Romea, in un tratto compreso tra le località di Codevigo e Chioggia. L'episodio ha visto un uomo perdere la vita in seguito a un'uscita di strada del veicolo che stava conducendo. L'impatto è stato fatale: la vittima è deceduta sul colpo, e i soccorsi, giunti prontamente sul luogo dell'accaduto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Dinamica dell'incidente e indagini in corso

Il sinistro si è verificato in un punto della statale Romea purtroppo già noto per la sua elevata pericolosità.

Subito dopo la segnalazione, sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso sanitario, insieme alle pattuglie delle forze dell'ordine, che hanno immediatamente avviato i rilievi del caso. Le cause precise che hanno portato all'uscita di strada del veicolo rimangono, al momento, ancora oggetto di approfondite indagini da parte delle autorità competenti. È stato tuttavia accertato che nessun altro veicolo risulta essere stato coinvolto nella dinamica dell'incidente, suggerendo l'ipotesi di un evento autonomo. Le autorità stanno lavorando per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

La statale Romea: un'arteria stradale con un bilancio pesante

Questo drammatico evento eleva a cinque il numero delle vittime registrate da marzo 2026 sulla statale Romea, confermando in maniera allarmante la criticità e la pericolosità del segmento stradale che collega le importanti località di Codevigo e Chioggia.

La Romea è da tempo al centro dell'attenzione pubblica e delle istituzioni per l'elevato numero di incidenti che si verificano con preoccupante frequenza, rendendo evidente la pressante necessità di interventi mirati al miglioramento della sicurezza viaria. Le autorità locali e gli enti preposti hanno ribadito il loro impegno nel monitorare costantemente la situazione, con l'obiettivo primario di individuare e implementare soluzioni efficaci che possano ridurre il bilancio di sinistri e di vite umane su questa importante arteria stradale.