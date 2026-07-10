La giornata del 10 luglio 2026 è stata caratterizzata da significativi disagi alla circolazione sulle autostrade liguri. Un traffico intenso ha generato code e rallentamenti estesi su arterie cruciali come la A10 e la A7. Le segnalazioni hanno evidenziato una situazione critica in diversi tratti, compromettendo la fluidità del transito.

Dettagli sulla viabilità in A10 e A7

Sulla A10, l'Autostrada dei Fiori, l'elevato numero di veicoli ha causato rallentamenti significativi. I punti più critici sono stati i pressi dei caselli e i tratti interessati da cantieri stradali, dove la carreggiata risultava ridotta.

Le code si sono formate in particolare nel segmento tra Genova e Savona e lungo la direttrice verso il confine francese, mantenendo il flusso veicolare costantemente elevato.

Anche la A7 ha registrato un marcato aumento del traffico, con code in corrispondenza degli svincoli più frequentati. Le condizioni di viabilità sono state aggravate dalla presenza di lavori in corso, che hanno creato strozzature e prolungato i tempi di percorrenza.

Impatti e consigli per gli automobilisti

I disagi alla circolazione hanno coinvolto sia i pendolari che i turisti diretti verso le località costiere della Liguria. La conseguenza è stata un sensibile aumento dei tempi di percorrenza, specialmente nelle ore centrali della giornata.

Le autorità hanno emesso raccomandazioni agli automobilisti, invitandoli a prestare attenzione alla segnaletica stradale e a pianificare gli spostamenti con anticipo, considerando i possibili rallentamenti e prevedendo tempi di viaggio più lunghi.

Per supportare gli utenti, le informazioni sul traffico vengono costantemente aggiornate. Questo monitoraggio è fondamentale per consentire a chi percorre la rete autostradale ligure di prendere decisioni informate, scegliendo percorsi alternativi o orari meno congestionati, per una migliore gestione del flusso veicolare.