Un bambino di soli tre anni si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata, lottando per la vita nel reparto di rianimazione dell'importante ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Il piccolo è precipitato da un balcone di un'abitazione privata situata in corso Mazzini, a Savona. L'allarmante incidente si è verificato nella mattinata di oggi, 10 luglio, precisamente intorno alle ore 10. La caduta, avvenuta nel cortile interno dell'edificio residenziale, ha scatenato un immediato e concitato allarme, portando alla tempestiva chiamata ai servizi di emergenza, contattati tramite il numero unico 112.

Le condizioni del bambino sono apparse immediatamente e drammaticamente gravi. Il piccolo ha riportato un grave politrauma, una condizione clinica complessa che ha richiesto le prime, indispensabili cure urgenti presso l'ospedale San Paolo di Savona. Considerata la serietà e la delicatezza del quadro clinico, i medici hanno prontamente disposto il suo trasferimento d'urgenza, ritenuto indispensabile per garantire le migliori possibilità di cura. Il piccolo paziente è stato quindi trasportato con l'elisoccorso Drago al policlinico pediatrico Gaslini di Genova, una struttura di riferimento nazionale per le emergenze pediatriche. Qui, il bambino si trova tuttora ricoverato in condizioni critiche, sotto la stretta osservazione e le cure intensive del personale medico specializzato.

Le indagini sull'incidente di Savona

Sul luogo dell'accaduto, precisamente in corso Mazzini a Savona, sono prontamente intervenuti gli agenti della polizia di Stato. A loro è stato affidato il delicato e complesso compito di ricostruire l'esatta dinamica degli eventi che hanno tragicamente portato alla caduta del bambino. Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi investigativa e stanno procedendo con l'accurato ascolto delle testimonianze raccolte sul posto. L'obiettivo primario è fare piena luce su quanto avvenuto e comprendere con precisione le circostanze che hanno determinato la precipitazione del piccolo dal balcone, un evento che ha destato profonda preoccupazione e sgomento nella comunità locale.

Il ruolo del Gaslini di Genova

L'Istituto Giannina Gaslini di Genova, un nome di spicco nella pediatria, rappresenta un'autentica eccellenza nel panorama sanitario italiano e internazionale. Fondato nel lontano 1938, questo prestigioso policlinico pediatrico è universalmente riconosciuto come un punto di riferimento insostituibile per la cura delle patologie infantili più complesse e rare. L'ospedale vanta numerosi reparti altamente specializzati e all'avanguardia, tra cui spicca in particolare la rianimazione pediatrica, un'unità cruciale e fondamentale per la gestione di casi critici come quello del bambino attualmente ricoverato. Il Gaslini offre servizi di emergenza e urgenza di altissimo livello a pazienti provenienti da ogni parte d'Italia e oltre, distinguendosi non solo per l'elevato standard delle cure mediche erogate, ma anche per la sua costante e innovativa attività di ricerca scientifica in ambito pediatrico, contribuendo così in modo significativo al progresso e all'evoluzione della medicina infantile a livello globale.