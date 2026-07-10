Un grave incidente marittimo ha scosso la tranquillità delle acque delle Isole Eolie, verificatosi a circa sei miglia nautiche dalla pittoresca costa dell’isola di Filicudi. L'episodio ha visto coinvolte due imbarcazioni: un catamarano, che al momento dell'impatto ospitava a bordo cinque turisti, tra cui un giovane ragazzo, e il peschereccio "San Nicola", un'unità da pesca appartenente alla storica marineria di Lipari. La collisione tra i due natanti è stata di notevole entità, provocando un semi-affondamento per il peschereccio, che ha subito danni strutturali significativi.

Il catamarano, invece, pur coinvolto nell'impatto, ha riportato solamente danni di lieve entità, permettendo ai suoi occupanti di rimanere in condizioni di relativa sicurezza.

L'immediato intervento dei pescatori e l'arrivo dei soccorsi ufficiali

I primi e fondamentali soccorsi sono stati prontamente prestati da altri pescatori eoliani, i quali si trovavano per caso nelle immediate vicinanze della zona dell'incidente al momento della collisione. Con grande spirito di solidarietà e professionalità, questi hanno immediatamente verificato le condizioni di tutti gli equipaggi coinvolti, assicurandosi che non vi fossero feriti gravi e prestando la prima assistenza necessaria. Successivamente, si sono adoperati con celerità per il recupero degli attrezzi da pesca che erano finiti in mare a causa dell'impatto, e hanno avviato le prime operazioni di messa in sicurezza del peschereccio danneggiato, cercando di limitare ulteriori conseguenze.

L'allarme, scattato in seguito alla segnalazione dell'evento, ha rapidamente mobilitato le forze dell'ordine e di soccorso marittimo. Sul luogo dell'incidente sono, infatti, intervenute con tempestività le motovedette della Guardia Costiera e quelle dei Carabinieri. Le squadre di soccorso hanno provveduto a prendere a bordo tutte le persone coinvolte nell'incidente, le quali, come prevedibile data la gravità della situazione, si trovavano in un evidente e profondo stato di choc, testimonianza del grande spavento vissuto.

Un ferito trasferito in ospedale e le indagini in corso

Tra le persone coinvolte nell'incidente, un solo componente dell'equipaggio del catamarano ha richiesto un trasferimento all'ospedale di Lipari.

Il trasporto è avvenuto per consentire accertamenti medici più approfonditi, sebbene le sue condizioni di salute, secondo le prime valutazioni, non sarebbero gravi e non destano particolari preoccupazioni. Nel frattempo, le autorità competenti hanno immediatamente avviato una serie di accertamenti tecnici e investigativi con l'obiettivo primario di ricostruire con la massima precisione la dinamica esatta della collisione. L'incidente si è verificato in un tratto di mare che è notoriamente frequentato, rappresentando un crocevia sia per le imbarcazioni turistiche che esplorano le bellezze delle Eolie, sia per i pescherecci locali impegnati nelle loro attività. La ricostruzione dettagliata degli eventi è pertanto un passaggio cruciale per comprendere le cause che hanno portato a questo scontro in mare aperto, garantendo la sicurezza della navigazione futura.