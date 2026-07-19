La figura di Raffaele Sollecito, protagonista di uno dei più complessi e dibattuti casi giudiziari italiani, l'omicidio di Meredith Kercher, torna a far sentire la sua voce. Nonostante l'assoluzione definitiva da ogni accusa, Sollecito ha recentemente espresso il suo profondo disappunto per la mancata erogazione di qualsiasi risarcimento per il lungo periodo trascorso in carcere. Una situazione che, a suo dire, rappresenta un vero e proprio "cortocircuito morale".

La vicenda che ha coinvolto Sollecito affonda le radici nel tragico evento del novembre 2007, quando la studentessa inglese Meredith Kercher fu brutalmente assassinata a Perugia.

Per questo efferato crimine, Sollecito fu arrestato e sottoposto a un estenuante iter processuale, che si è protratto per anni prima di giungere alla sua completa assoluzione.

Le dichiarazioni di Raffaele Sollecito sulla mancata compensazione

Nel corso di una recente intervista, Raffaele Sollecito ha ribadito con forza la sua posizione, affermando: "Io sono stato assolto e mai risarcito, è un cortocircuito morale". Questa dichiarazione non è solo un lamento personale, ma intende sollevare un interrogativo più ampio sulla funzionalità e l'equità del sistema giudiziario italiano.

Sollecito ha evidenziato come la sua esperienza personale sia emblematica di una problematicità più ampia, che riguarda le difficoltà e le conseguenze subite da coloro che, pur venendo riconosciuti innocenti dopo aver affrontato una lunga detenzione preventiva, non ottengono alcuna forma di compensazione per il tempo ingiustamente sottratto alla loro vita.

La sua storia diventa così un simbolo delle sfide che attendono chi si trova a navigare le complessità della giustizia, anche quando l'esito finale è favorevole.

Il contesto dell'omicidio di Meredith Kercher e l'iter giudiziario

L'omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel novembre del 2007, ha rappresentato uno dei casi di cronaca nera più seguiti e discussi a livello internazionale. Le indagini e i successivi processi hanno visto coinvolti, oltre a Raffaele Sollecito, anche Amanda Knox.

Dopo un lungo e controverso percorso giudiziario, che ha alternato condanne e assoluzioni nei vari gradi di giudizio, la Corte di Cassazione ha pronunciato l'assoluzione definitiva per Sollecito e Knox nel 2015.

Nonostante questo verdetto inequivocabile, che ha sancito la loro estraneità ai fatti, Sollecito ha sottolineato con amarezza di non aver mai ricevuto un risarcimento per il periodo trascorso in carcere. Questa circostanza solleva una questione cruciale riguardo al funzionamento del sistema di indennizzo per ingiusta detenzione in Italia, ponendo l'accento sulla necessità di garantire non solo la giustizia formale, ma anche un adeguato ristoro per le vittime di errori giudiziari.