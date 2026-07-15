La Polizia di Stato ha adottato un Daspo urbano nei confronti di due giovani, in risposta a un'aggressione verificatasi sul lungomare di Policoro, in provincia di Matera. L'episodio di violenza, che ha avuto luogo all'interno di un locale della zona, ha visto protagonisti due ragazzi che, secondo le ricostruzioni effettuate dalle forze dell'ordine, si sono resi responsabili di condotte aggressive e pericolose.

Dettagli dell'episodio e l'intervento delle autorità

L'episodio di violenza si è consumato nella notte tra il 14 e il 15 luglio 2026. L'immediato intervento e le successive indagini condotte dalla Polizia hanno permesso di identificare rapidamente i due giovani coinvolti.

A seguito degli accertamenti approfonditi, il Questore di Matera ha emesso il Daspo urbano, una misura che impone ai due ragazzi il divieto di accedere e di stazionare in prossimità di specifici locali pubblici e di determinate aree del lungomare di Policoro per un periodo prestabilito. Questo provvedimento è stato ritenuto necessario per ripristinare e preservare la sicurezza e l'ordine pubblico nell'area colpita dall'aggressione.

Il Daspo urbano: finalità e impatto sulla sicurezza

Il Daspo urbano si configura come una misura preventiva di fondamentale importanza, progettata per consentire alle autorità di allontanare da luoghi pubblici individui considerati potenzialmente pericolosi per la sicurezza e la tranquillità della cittadinanza.

Nel contesto specifico di Policoro, l'applicazione di tale provvedimento ha l'obiettivo primario di scongiurare il ripetersi di simili episodi di violenza, garantendo al contempo una maggiore tutela per i frequentatori del vivace lungomare. L'implementazione del Daspo urbano si inserisce pienamente nel più ampio quadro delle costanti attività di controllo e prevenzione che la Polizia di Stato conduce regolarmente su tutto il territorio, a salvaguardia dell'incolumità pubblica.

Le forze dell'ordine, pertanto, mantengono un costante monitoraggio della situazione e proseguono con l'intensificazione dei controlli nelle zone più frequentate della città. L'obiettivo è duplice: assicurare il pieno rispetto delle normative vigenti e, soprattutto, salvaguardare la sicurezza sia dei residenti che dei numerosi visitatori che scelgono Policoro.