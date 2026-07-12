Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha presieduto una sentita cerimonia commemorativa in ricordo di Michele Fazio, il giovane la cui vita fu tragicamente spezzata dalla mafia venticinque anni or sono. L'evento, svoltosi nel cuore del capoluogo pugliese, ha marcato il doloroso anniversario della scomparsa di Fazio, una vittima innocente di un brutale agguato mafioso che si consumò nel 2001, nel quartiere Libertà di Bari. La partecipazione è stata ampia e commossa, testimoniando il profondo legame della città con la memoria di questo ragazzo, il cui sacrificio è divenuto un simbolo potente nella lotta incessante contro la criminalità organizzata.

Il primo cittadino ha così riaffermato l'impegno dell'amministrazione e della comunità nel non dimenticare.

Nel corso della toccante commemorazione, il sindaco Decaro ha enfaticamente sottolineato il valore inestimabile della memoria e l'importanza cruciale dell'impegno civile come pilastri fondamentali nella strenua lotta contro la criminalità organizzata. Con parole cariche di significato, ha dichiarato: "Michele avrebbe lottato con noi contro la mafia", una frase che risuona come un monito e un incoraggiamento. Il sindaco ha poi proseguito, evidenziando come la figura esemplare del giovane Fazio rappresenti ancora oggi un faro di resistenza e speranza per l'intera comunità cittadina. Alla cerimonia erano presenti, visibilmente commossi e partecipi, i familiari di Michele Fazio, insieme a numerosi rappresentanti delle istituzioni locali e una folta schiera di cittadini di ogni età, tutti uniti nel ricordo e nella ferma volontà di proseguire l'impegno per la legalità.

La figura di Michele Fazio: simbolo di innocenza e impegno civile

Michele Fazio, all'epoca dei tragici fatti, era appena un sedicenne, la cui giovane esistenza fu interrotta in modo crudele e ingiusto. Fu colpito mortalmente da un proiettile vagante, esito fatale di un violento scontro a fuoco tra clan rivali che insanguinò le strade del quartiere. Questo episodio drammatico ha lasciato un segno indelebile e profondo nella comunità barese, scuotendone le coscienze e contribuendo in maniera determinante a rafforzare la mobilitazione della società civile contro la pervasività e la violenza della mafia. Ogni anno, con rinnovato vigore, la città di Bari rinnova il suo ricordo, onorando la sua figura con una serie di iniziative pubbliche, dibattiti e momenti di profonda riflessione, coinvolgendo attivamente scuole, associazioni e le principali istituzioni locali, con l'obiettivo di mantenere sempre viva la fiamma della legalità e della giustizia sociale.

La memoria come strumento essenziale di contrasto alla criminalità

Durante la cerimonia, il sindaco Decaro ha ribadito con forza l'importanza vitale di non dimenticare le vittime innocenti della mafia e di continuare incessantemente a lavorare con dedizione per edificare una città più giusta e sicura per tutti i suoi abitanti, libera dal giogo della criminalità. "La memoria di Michele ci impone di non arrenderci mai di fronte all'illegalità e all'ingiustizia", ha affermato il sindaco, lanciando un accorato appello ai cittadini affinché mantengano sempre alta l'attenzione e partecipino attivamente alla vita pubblica, contribuendo in prima persona alla costruzione di un futuro migliore, fondato sui principi di legalità e trasparenza.

La commemorazione si è conclusa con un toccante momento di raccoglimento collettivo e la solenne deposizione di una corona di fiori nel luogo esatto in cui il giovane Michele Fazio perse tragicamente la vita, un gesto simbolico che rinnova la promessa di giustizia, di memoria e di un impegno continuo contro ogni forma di prevaricazione.