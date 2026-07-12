Un vasto incendio ha colpito nel primo pomeriggio lo stabilimento Remat Italia, impianto di riciclo dei rifiuti urbani situato nella zona industriale di San Giorgio a Liri, in provincia di Frosinone. Il rogo, di grandi proporzioni, ha generato una densa nube di fumo nero, visibile distintamente a chilometri di distanza, allarmando popolazione e autorità. Immediato è stato l'intervento di diverse squadre dei Vigili del Fuoco, mobilitate per contenere le fiamme e prevenire l'estensione ai campi circostanti.

Le operazioni di spegnimento sono state complesse e hanno richiesto il supporto degli specialisti Nbc (Nucleare, Biologico, Chimico), la cui presenza è stata necessaria per la possibile combustione di materiale plastico, con conseguenti rischi ambientali.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri Forestali per le indagini e il personale sanitario del 118, sebbene al momento non si registrino feriti tra gli operatori o i residenti, un dato rassicurante nonostante la gravità.

La situazione nell'area industriale e le indagini in corso

La nube di fumo ha avvolto completamente l'intera area industriale di San Giorgio a Liri, con un impatto visivo significativo. Nonostante l'entità del fenomeno, il Commissario prefettizio che amministra il Comune, a seguito della caduta dell'amministrazione cittadina nei mesi scorsi, non ha disposto misure precauzionali per la popolazione. Le cause dell'incendio rimangono ignote e oggetto di indagini. Non è stato possibile stabilire se l'origine delle fiamme sia da attribuire a un atto doloso o a un innesco spontaneo, forse favorito dalle alte temperature pomeridiane.

Le voci iniziali, che suggerivano la presenza di un custode che avrebbe visto qualcuno allontanarsi di corsa dall'area poco prima dell'inizio dell'incendio, non hanno trovato alcun riscontro. Il custode stesso ha categoricamente dichiarato di non aver notato nulla di anomalo o sospetto prima che le fiamme divampassero, smentendo tali speculazioni.

Il ruolo strategico di Remat Italia e la governance di Saf

Remat Italia riveste un ruolo fondamentale nella gestione dei rifiuti urbani della provincia di Frosinone. La società è partecipata dalla Saf, un'entità pubblica partecipata da tutti i 91 Comuni della provincia di Frosinone e da un socio privato. Questa struttura evidenzia l'importanza strategica dell'impianto nella gestione integrata dei rifiuti solidi urbani per il territorio provinciale.

La Saf, infatti, coordina le attività di raccolta, trattamento e smaltimento, garantendo un servizio essenziale.

Le autorità competenti continuano a essere impegnate nel monitoraggio costante della situazione e nelle delicate operazioni di bonifica dell'area interessata dal rogo. Parallelamente, proseguono con determinazione gli accertamenti volti a individuare con precisione le cause scatenanti dell'incendio e a valutare l'entità dei danni ambientali e strutturali subiti dallo stabilimento. L'obiettivo è ripristinare la funzionalità dell'impianto e mitigare ogni potenziale impatto sull'ambiente e sulla salute pubblica.