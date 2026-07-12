Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha annunciato l'espulsione di un cittadino straniero di diciotto anni, il quale è stato rimpatriato a seguito di una grave aggressione contro agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale avvenuta a Roma. L'episodio si è verificato lo scorso 2 luglio in largo Gaetana Agnesi, in una zona di grande rilevanza storica, a pochi passi dal Colosseo. I fatti si sono svolti durante i festeggiamenti per il compleanno di un giovane egiziano, quando il gruppo aveva acceso quattro batterie di materiale pirotecnico, le cui esplosioni sono avvenute in prossimità del celebre Anfiteatro Flavio, causando disordini.

Durante l'intervento delle pattuglie del I Gruppo Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale, giunte sul posto per sedare i disordini, gli agenti sono stati improvvisamente accerchiati da decine di partecipanti alla festa. Questa situazione di forte tensione ha portato al ferimento di due agenti, i quali hanno richiesto cure mediche e sono stati trasportati all'ospedale Santo Spirito. Le forze dell'ordine hanno prontamente fermato quattro giovani coinvolti nell'incidente: tre sono stati bloccati dalla Polizia Locale e uno dalla Polizia di Stato. In particolare, il diciottenne egiziano, fermato dalla Polizia di Stato, è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre a essere denunciato per i reati di accensioni pericolose e per il danneggiamento di un'autovettura di servizio, anch'essa coinvolta negli scontri.

Dinamica dell'intervento e chiarimenti ufficiali

L'attività di controllo e identificazione da parte delle forze dell'ordine è stata significativamente ostacolata dal gruppo di partecipanti, che ha creato una situazione di forte tensione e pericolo per l'incolumità del personale. In merito a una precedente ricostruzione, il Comando generale della Polizia Locale ha voluto chiarire che non vi è stato alcun tentativo di furto o sottrazione del veicolo di servizio. L'automobile era infatti guidata da un agente in abiti civili che stava semplicemente spostando il mezzo in un'area più sicura, al fine di prevenire ulteriori danneggiamenti e garantire la sicurezza di tutti i presenti. Le indagini sono tuttora in corso e proseguono con l'obiettivo di ricostruire completamente la dinamica della vicenda e di identificare tutti i responsabili coinvolti nell'aggressione e nei disordini.

Il monito del Ministro Piantedosi e le motivazioni dell'espulsione

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha voluto sottolineare la gravità dell'accaduto, lanciando un messaggio chiaro e inequivocabile: "Chi aggredisce le Forze dell'ordine e viola le regole del nostro Paese non resterà impunito". L'espulsione del diciottenne è stata una misura adottata in base alla valutazione della sua pericolosità sociale e alla gravità dei fatti commessi nella Capitale, che hanno visto il coinvolgimento diretto in un'aggressione contro pubblici ufficiali. Le autorità competenti stanno ora proseguendo gli accertamenti per definire eventuali ulteriori provvedimenti nei confronti degli altri soggetti coinvolti, con riferimento ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento, lesioni e altre eventuali violazioni emerse durante le fasi investigative e di raccolta prove.