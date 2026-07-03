Un'inchiesta è stata aperta dalla Procura di Napoli in seguito al tragico decesso di Francesca Tucci, una giovane di 23 anni, avvenuto nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Cardarelli di Napoli. La ragazza è morta dopo aver subito un intervento chirurgico, e ora tre sanitari sono stati iscritti nel registro degli indagati con l'ipotesi di omicidio colposo in concorso. Tra questi figura il chirurgo che ha eseguito l'operazione nella notte tra il 1° e il 2 luglio. Un momento cruciale per l'accertamento delle cause sarà il conferimento dell’incarico ai medici legali designati per l’autopsia sul corpo della giovane, fissato per martedì 7 luglio 2026.

I dettagli dell'intervento e le complicanze fatali

Francesca Tucci, originaria di Afragola, era affetta da una patologia al duodeno che aveva richiesto un percorso di diagnosi e consulti specialistici, anche presso strutture sanitarie di Roma e Milano. Alla fine, la decisione di procedere con un intervento chirurgico era stata presa dai medici dell'ospedale Cardarelli. L'operazione, definita dallo stesso nosocomio come "delicata", era stata eseguita lunedì. Purtroppo, a seguito di gravi complicanze post-operatorie, si era reso necessario un secondo intervento d'urgenza, effettuato due giorni dopo il primo. Da questa seconda procedura, Francesca non si è più ripresa, e il suo decesso è avvenuto nel reparto di Terapia intensiva, gettando nello sconforto i suoi familiari.

L'azione della giustizia e il supporto ai familiari

La famiglia della giovane vittima, assistita dall’avvocato Massimo Lanna, ha prontamente presentato denuncia, dando il via all'indagine giudiziaria. Per garantire la massima trasparenza e tutela dei propri diritti, i familiari hanno anche nominato consulenti di parte, i quali avranno il compito di assistere all’esame autoptico, un atto medico-legale di fondamentale importanza e considerato irripetibile, che seguirà il conferimento dell'incarico. Parallelamente all'inchiesta condotta dalla Procura di Napoli, l'Azienda ospedaliera Cardarelli ha voluto esprimere il proprio profondo cordoglio e la vicinanza ai familiari di Francesca. Attraverso una nota, l'ospedale ha inoltre annunciato di aver avviato tutte le procedure istituzionali interne necessarie per un approfondimento dettagliato del caso, affiancando così l'indagine giudiziaria con una propria analisi interna.

Le indagini esterne sono state affidate alla Polizia di Stato, che ha già provveduto all'acquisizione della cartella clinica della paziente e ha disposto il sequestro della salma, in attesa che l'autopsia faccia piena luce sulle circostanze del decesso.