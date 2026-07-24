Il cappellano dell’Istituto Penale Minorile “Cesare Beccaria” di Milano, Don Claudio Burgio, ha espresso una ferma posizione critica riguardo alla nuova normativa che interessa i minori. In un recente intervento rilasciato a Radio Vaticana, Don Burgio ha evidenziato come i giovani, in particolare quelli tra i 14 e i 16 anni, ma talvolta anche in età successiva, siano spesso «profondamente incoscienti, ancora immaturi» e, di conseguenza, «a volte non riescono a percepire la gravità dei loro reati».

La posizione critica sulla nuova normativa per i minori

Il sacerdote ha ulteriormente argomentato la sua preoccupazione, sottolineando che una parte significativa di questi ragazzi «non sono stati educati in un codice etico, un codice di valori». Per Don Burgio, la nuova norma rappresenta chiaramente «un passo indietro» nel sistema giudiziario minorile, configurandosi come «una forma di giustizia che in qualche modo non rispetta l’età dei ragazzi e la loro coscienza». Questa prospettiva evidenzia una crescente distanza tra le esigenze evolutive dei giovani e le risposte legislative. Il cappellano ha inoltre messo in guardia contro la tendenza a semplificare fenomeni complessi: l’uso di etichette come “maranza” o “baby gang”, a suo dire, rischia di ridurre un «fenomeno giovanile di disagio molto profondo» a mere categorie superficiali.

«A volte gli slogan, le etichette impediscono di guardare in profondità e di prendere poi decisioni che siano lungimiranti», ha concluso Don Burgio, richiamando a una maggiore riflessione e lungimiranza nelle politiche.

Il ruolo dell'Istituto Penale Minorile “Cesare Beccaria”

L’Istituto Penale Minorile “Cesare Beccaria” di Milano si configura come una struttura fondamentale per l’accoglienza e il percorso di recupero dei minori che si trovano ad affrontare provvedimenti penali. All’interno di questo contesto, l’istituto si impegna attivamente a fornire un supporto completo, che include assistenza educativa, psicologica e sociale. L’obiettivo primario è quello di favorire un efficace reinserimento dei giovani nella società, prevenendo al contempo la recidiva.

In questo delicato ambiente, il ruolo di Don Claudio Burgio come cappellano è di cruciale importanza: egli offre un indispensabile supporto spirituale e morale ai ragazzi, accompagnandoli nel loro percorso di crescita personale e stimolandoli a una profonda riflessione sulle proprie responsabilità e sul proprio futuro.

Il dibattito sulle politiche penali minorili

Le dichiarazioni rilasciate da Don Claudio Burgio si inseriscono con forza nel più ampio e attuale dibattito sulle politiche penali minorili. Le sue parole sottolineano l’urgente necessità di adottare interventi che siano realmente capaci di tenere in debita considerazione la specificità dell’età evolutiva dei giovani e le complesse condizioni di disagio che spesso caratterizzano molti di coloro che si trovano coinvolti in procedimenti giudiziari.

La sua voce si aggiunge a quella di altri esperti che invocano un approccio più umano e meno punitivo, focalizzato sulla riabilitazione e sulla comprensione delle dinamiche sottostanti ai comportamenti devianti dei minori.