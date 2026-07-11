Una donna tunisina di 48 anni è stata arrestata a Genova dai carabinieri con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L'episodio si è verificato davanti al Tribunale dei Minori, dove la donna si è sdraiata ripetutamente sull'ingresso, ostacolando l'accesso a magistrati e personale. La donna, che secondo quanto riportato soffrirebbe di problemi psichiatrici, si presentava da giorni davanti al Tribunale con l'insistente richiesta di poter rivedere i suoi due figli, collocati in una comunità da due anni.

In una delle occasioni precedenti, la persistenza della donna aveva già costretto il presidente del Tribunale a disporre l'apertura di un accesso secondario per consentire il regolare ingresso.

Ieri, durante un tentativo di convincerla a spostarsi, la donna avrebbe aggredito una carabiniera, la quale ha riportato lesioni. Questa mattina si è tenuto il processo per direttissima, durante il quale l'arresto è stato convalidato e per la donna è stato disposto l'obbligo di firma. Davanti al giudice e al pubblico ministero Andrea Ranalli, che aveva chiesto i domiciliari, la donna ha dichiarato che intende tornare davanti al Tribunale lunedì.

Dettagli dell'episodio al Tribunale

L'episodio ha avuto luogo presso il Tribunale dei Minori di Genova. La donna, da diversi giorni, si presentava davanti alla struttura chiedendo di poter incontrare i figli. La sua insistenza aveva già causato disagi al personale e ai magistrati, rendendo necessario l'apertura di un ingresso secondario.

L'intervento dei carabinieri si è reso necessario per gestire la situazione, culminando nell'aggressione a una carabiniera durante un tentativo di mediazione.

Il ruolo del Tribunale per i Minorenni

Il Tribunale per i Minorenni di Genova è un organo giudiziario specializzato che si occupa di controversie civili e penali riguardanti i minori. La sua competenza include l'adozione di provvedimenti relativi all'affidamento, alla tutela e alla protezione dei minori, oltre a occuparsi di situazioni di disagio familiare e sociale. In casi come quello descritto, il Tribunale può disporre il collocamento dei minori in comunità, qualora ritenga che questa soluzione sia nell'interesse superiore dei bambini coinvolti.