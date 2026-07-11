Una turista italiana di circa sessanta anni è deceduta nel Sud Sardegna, colpita da un improvviso malore mentre faceva il bagno nelle acque di Chia, rinomata località balneare nel Cagliaritano. La tragedia si è consumata a pochi metri dalla riva, in un momento di apparente tranquillità. Nonostante l'immediato dispiegamento di soccorsi, per la donna non c'è stato nulla da fare; è morta prima che potesse essere trasferita in ospedale, sebbene tutto fosse già pronto per il trasporto in elicottero.

I soccorsi e la dinamica del decesso

L'allarme è scattato rapidamente quando la donna ha avvertito un grave e repentino malessere mentre era immersa, a breve distanza dalla battigia.

Sul posto sono intervenuti con tempestività i mezzi del 118, il servizio di emergenza sanitaria, e il personale della Capitaneria di porto di Cagliari. Gli operatori sanitari hanno iniziato immediatamente le manovre di rianimazione, prodigandosi con ogni sforzo per cercare di ripristinare le funzioni vitali della turista.

Nonostante l'intensità e la professionalità degli interventi, e la preparazione per un eventuale trasporto in elicottero, ogni tentativo si è rivelato purtroppo vano. La donna è deceduta sul posto, prima di poter raggiungere una struttura sanitaria. Le cause del decesso rimangono ancora da accertare con precisione. Le autorità competenti stanno conducendo le indagini per ricostruire ogni dettaglio dell'accaduto e fornire risposte chiare sulla dinamica che ha portato alla tragica scomparsa.

Il ruolo della Capitaneria di porto nel Cagliaritano

La Capitaneria di porto di Cagliari, presente sul luogo dell'accaduto a Chia, svolge un ruolo cruciale nella tutela della sicurezza marittima e nella gestione delle emergenze lungo le estese coste del Sud Sardegna. L'ente, con competenza sulla sicurezza in mare, interviene regolarmente in situazioni di pericolo per bagnanti e diportisti, coordinando le operazioni di salvataggio e fornendo assistenza in caso di incidenti o malori nelle acque costiere. La sua attività è fondamentale per garantire prontezza ed efficienza in un'area ad alta vocazione turistica, come purtroppo testimoniato da questo doloroso episodio.